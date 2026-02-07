¿Qué leer esta semana? historias de desarraigo, familia, deseo y amistad

Buscando un hogar

Karissa Chen

La historia sigue a Suchi y Haiwen, dos niños que se conocen en un barrio de Shanghái atraídos por un violín y un gesto de curiosidad. Ese encuentro inicial se convierte en un lazo que atraviesa guerras, exilios y silencios. Cuando Haiwen se alista en el ejército nacionalista para salvar a su hermano, deja atrás a Suchi con apenas una nota de despedida. Esa ausencia abrupta marca el pulso emocional de toda la novela.

Sesenta años después, ya en Los Ángeles, ambos se reencuentran por azar en un supermercado. Ese choque entre pasado y presente abre la pregunta central del libro: ¿qué significa volver cuando el tiempo, la historia y la identidad se han transformado tantas veces?

Narrada a dos voces, la novela se desplaza entre Shanghái, Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos, siguiendo los movimientos de la diáspora china a lo largo del siglo XX. Chen alterna con precisión escenas íntimas —la música, los objetos guardados, los recuerdos que se resisten a desvanecerse— con el trasfondo político de un país en guerra y una comunidad obligada a reinventarse. El resultado es un relato que combina lo épico y lo doméstico, lo histórico y lo emocional.

El celo

Sabina Urraca

Esta historia no da nombres a las protagonistas. Están “la humana” y “la perra”, dos seres vivos (casi entes) condenados a convivir más allá de sus pulsiones. La primera se encuentra condicionada por una experiencia traumática con un hombre que la ha reducido a cenizas. La segunda, tiene “el celo” y no es consciente de sus impulsos.

La noche en que encontró a la Perra, la Humana estaba drogada. Por eso dejó que la siguiera a casa. Ahora convive con un animal que se va llenando de toda la energía que a ella le falta, y al que de pronto le viene un celo incontrolable. La Humana tiene 32 años, pero ya no desea. Está en la vida, pero no la ejerce. Llegó a la ciudad hace poco. Sufre extraños síntomas, temblores, moratones que aparecen solos. Un día se agacha a atarse los cordones de los zapatos y descubre que no puede. La Humana teme una maldición que avanza. Para que el psiquiatra acceda a recetarle más ansiolíticos tendrá que asistir a una terapia de grupo. Allí conocerá a Mecha, una mujer fascinante que se convierte, junto con la Perra, en un animal difícil de salvar. El celo es una historia sobre domesticación, maldiciones, la animalidad del deseo, el miedo como herencia y el poder de los cuentos.

Una familia moderna

Helga Flatland

Ganadora del Premio de las Librerías de Noruega y uno de los grandes éxitos de la literatura nórdica de los últimos años esta novela comienza con una reunión familiar: cuando los hermanos Liv, Ellen y H Ñkon, junto con sus parejas e hijos, se reúnen alrededor de la mesa en las afueras de Roma para celebrar el setenta cumpleaños del padre y abuelo, reciben la inesperada noticia de que él y la madre de los hermanos se separan. Siguen la conmoción y la incredulidad, mientras los tres hijos adultos intentan hacer frente a la decisión de sus padres.

Helga Flatland escribe magistralmente esta historia, con una rara perspicacia psicológica, humor y un impulso narrativo casi cinematográfico.

Mirlo

Guillermo Saccomanno

Hay un momento de la vida en que un hombre mira hacia atrás, hace memoria y reflexiona en una suerte de recapitulación. El tono no es melancólico sino de valoración íntima de lo vivido. Y trata de reconocer aquello que ha sido feliz y crucial. En el recuento de las experiencias y de los años, sus amigos han sido una presencia permanente. A ellos está dedicado este libro.

Guillermo Saccomanno cuenta la historia en común con amigos queridos que han muerto, y sin embargo la conversación sigue. Con los vivos, el intercambio va variando y se proyecta hacia los años por venir. Todos son habitantes de la costa y han atravesado caminos propios con innumerables revelaciones. En algunos casos, sus miradas sobre el mundo muestran recorridos marcadamente diferentes y, no obstante, complementarios. Unos y otros se ganan un lugar en el corazón del lector.

La relación entre estos hombres, la amistad viril, que con tanta precisión describe este libro conmovedor, va tomando distintas formas a lo largo del tiempo; la tensión, los ripios de la rivalidad y las enseñanzas conviven con las lealtades, que esconden sentimientos profundos y amorosos que se dan con naturalidad. Mirlo es el retrato certero de los amigos queridos, un drama que encuentra un registro lírico de enorme belleza.

El hombre que paseaba con libros

Carsten Henn

A sus setenta y un años, todas las tardes después del trabajo, el librero Carl Kollhoff entrega personalmente los libros que le han encargado los clientes más especiales. Así, cada día da un agradable paseo por las pintorescas calles de la ciudad, ve cómo transcurre la vida fuera de la librería y visita a los lectores voraces que se han convertido en amigos para él. Incluso los compara con personajes de grandes clásicos de la literatura y les ha asignado un apodo muy novelesco. Por ejemplo, un cliente mayor que vive solo en una gran mansión es mister Darcy, y otro que solo lee ensayos históricos, el doctor Fausto.

Cuando pierde su trabajo de forma inesperada, será necesario el poder de los libros y el de una niña de nueve años para que todos, incluido el propio Carl, encuentren el coraje para superar sus problemas y acercarse unos a otros.

Punta y Tunta

Klára Pavlovcová



«Punta y Tunta. Y su viaje a lo más alto de la cadena alimentaria» es una obra encantadora que narra las aventuras de dos patos corredores indios decididos a conquistar el jardín. A través de sus travesuras y determinación, los lectores se sumergen en una historia que combina humor y enseñanzas sobre la naturaleza y la convivencia.

La autora e ilustradora, Klára Pavlovcová, es una joven artista checa especializada en ilustraciones de animales. Su estilo único da vida a los personajes y escenarios, capturando la atención de los más pequeños, despertando su imaginación.

Este libro es una excelente alternativa para introducir a los niños en el mundo de la fauna y la flora, y también para reflexionar sobre la importancia de la perseverancia, la amistad y el trabajo en equipo.