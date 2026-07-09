Se reveló por qué el Ratón Ayala tenía el cartel de los cambios durante el gol de Messi ante Egipto

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Mientras Lionel Messi marcaba el agónico empate 2-2 frente a Egipto, las cámaras captaron a Roberto «Ratón» Ayala sosteniendo el cartel electrónico de los cambios, un elemento que habitualmente utiliza el cuarto árbitro.

La curiosa escena generó todo tipo de teorías entre los hinchas y en las redes sociales. ¿Por qué el ayudante de campo de Lionel Scaloni tenía ese dispositivo en sus manos en uno de los momentos más intensos del partido?

El misterio que sorprendió a los hinchas

La secuencia ocurrió en pleno festejo del gol de Messi en el Atlanta Stadium. Mientras el banco argentino celebraba el empate que encaminó la remontada, las cámaras enfocaron a Ayala con el cartel de las sustituciones, una imagen que llamó la atención porque no forma parte de las funciones habituales del cuerpo técnico.

El video se viralizó en pocos minutos y dio lugar a innumerables especulaciones sobre cómo había llegado ese elemento a manos del exdefensor.

La explicación que dio el propio cuerpo técnico

Según informó Infobae, el periodista Miguel Bossio, de Telefe Noticias, intentó resolver el enigma durante una transmisión en vivo. Ante una consulta del conductor Rodolfo Barili, reveló que se comunicó con integrantes de la delegación argentina cuando el plantel ya se encontraba a bordo del avión rumbo a Kansas City.

La respuesta, sin embargo, fue tan llamativa como la propia imagen. Desde la delegación le contaron que le consultaron directamente al Ratón Ayala, pero el integrante del cuerpo técnico aseguró que no recuerda cómo terminó con el cartel en sus manos.

Según relató Bossio, la respuesta fue contundente: el exfutbolista dijo que no tiene idea de qué hacía con el dispositivo en ese momento y que no recuerda cómo ocurrió la situación.

Una imagen que quedó para el recuerdo

Aunque el episodio no tuvo ninguna incidencia en el desarrollo del encuentro, la curiosa escena terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas de la clasificación argentina.

Entre el festejo del gol de Lionel Messi, la euforia del banco de suplentes y el desconcierto que provocó el cartel de los cambios en manos de Ayala, el momento sumó un capítulo insólito a una noche inolvidable para la Scaloneta, que sigue soñando con conquistar el Mundial 2026.