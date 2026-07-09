Evitá multas y demoras: qué alimentos no podés traer en el auto si viajás a la Patagonia este invierno 2026

Las vacaciones de invierno 2026 ya están en marcha y las rutas hacia los destinos de Neuquén y Río Negro empiezan a poblarse de turistas. Sin embargo, armar el bolso o la heladerita portátil para el viaje tiene sus reglas: un control estricto en los accesos clave de la región promete decomisar varios de los alimentos más comunes si no cumplen con los requisitos sanitarios.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en conjunto con la Funbapa, intensificó las inspecciones en rutas y aeropuertos patagónicos. El objetivo es blindar el estatus zoofitosanitario de la región, que está declarada libre de Mosca de la Fruta y de Fiebre Aftosa sin vacunación, un sello clave para que la producción local exporte al mundo.

Para evitar malos tragos, demoras en las barreras o perder la mercadería en pleno viaje, armamos la guía definitiva de lo que sí y lo que no podés pasar.

La lista de los «no»: los alimentos prohibidos que te van a sacar en el control

Los agentes del Senasa revisarán los baúles, equipajes y habitáculos de los vehículos. Si llevás alguno de estos productos, serán retenidos y destruidos:

Frutas y hortalizas (hospedantes de la mosca de la fruta): cítricos (naranja, mandarina, limón), frutas de carozo (durazno, ciruela), frutas de pepita (manzana, pera), además de pimiento, higo, granada y palta (la única excepción permitida es la variedad Hass).

cítricos (naranja, mandarina, limón), frutas de carozo (durazno, ciruela), frutas de pepita (manzana, pera), además de pimiento, higo, granada y palta (la única excepción permitida es la variedad Hass). Carnes rojas con hueso: absolutamente prohibido el ingreso de asado con hueso o menudencias de origen bovino, porcino, ovino o caprino.

absolutamente prohibido el ingreso de asado con hueso o menudencias de origen bovino, porcino, ovino o caprino. Productos caseros o artesanales: escabeches, chacinados o conservas que no tengan etiqueta, rótulo oficial de procedencia o marca visible.

escabeches, chacinados o conservas que no tengan etiqueta, rótulo oficial de procedencia o marca visible. Caza mayor: carnes y cueros frescos de especies silvestres como ciervos o jabalíes provenientes de cotos de caza.

Lo que SÍ podés pasar en la heladerita para el viaje

Si estás planeando las viandas para la ruta o querés traer provisiones para abaratar costos en las cabañas, tomá nota de lo que está totalmente autorizado (siempre en cantidades para consumo familiar):

Alimentos secos de almacén: arroz, fideos, yerba, azúcar, galletitas y enlatados.

arroz, fideos, yerba, azúcar, galletitas y enlatados. Cortes de carne sin hueso: podés pasar pulpa o embutidos frescos, pero hay un requisito obligatorio: deben estar envasados al vacío y correctamente rotulados por un establecimiento habilitado por Senasa .

podés pasar pulpa o embutidos frescos, pero hay un requisito obligatorio: por un establecimiento habilitado por . Fiambres y embutidos secos: salames, jamones y salazones sin hueso que cuenten con su etiqueta de origen.

salames, jamones y salazones sin hueso que cuenten con su etiqueta de origen. Lácteos: quesos y leches envasados y con marca visible.

quesos y leches envasados y con marca visible. Comida cocida: viandas listas para el consumo durante el viaje.

Canales de consulta rápida para el viajero antes de salir a la ruta

Para resolver cualquier duda puntual sobre un producto específico antes de armar el equipaje, el organismo habilitó vías de comunicación directa para los turistas. Quienes necesiten asesoramiento pueden enviar un mensaje al WhatsApp oficial al número +54 11 3585-9810. También se encuentra disponible la atención vía correo electrónico escribiendo a responde@senasa.gob.ar, o directamente ingresando a la plataforma web oficial del Senasa para revisar las normativas actualizadas en tiempo real.

Antes de salir: planificá tu viaje con nuestro mapa interactivo

Si estás por salir a la ruta, recordá que podés consultar el Mapa Interactivo de Viajes y Turismo de Diario RÍO NEGRO. Diseñado especialmente para llevar en el celular, esta plataforma te ofrece el estado de los pasos fronterizos en tiempo real, información geolocalizada y las mejores recomendaciones de destinos, miradores y actividades para disfrutar en el camino. Una herramienta clave de servicio e inspiración para que tu próxima aventura por la Patagonia sea segura y completa. Hacé clic acá para ingresar al mapa y planificar tu recorrido.