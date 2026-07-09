Quién es Federico Pertusati, el astrólogo que acertó su predicción sobre la Selección argentina

Federico Pertusati volvió a quedar en el centro de la escena durante el Mundial 2026. El astrólogo, conocido en redes sociales como @AstroMutable, había anticipado un triunfo ajustado y sufrido de la Selección argentina ante Cabo Verde y luego volvió a pronosticar que el equipo de Lionel Scaloni pasaría de ronda frente a Egipto, aunque con dificultades.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Pertusati aseguró antes del cruce de octavos de final que Argentina iba a avanzar, pero que el partido no sería sencillo. Finalmente, la Selección ganó 3-2 y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará a Suiza.

Quién es Federico Pertusati

Federico Pertusati es un astrólogo argentino que ganó notoriedad pública por sus análisis vinculados al fútbol y, especialmente, por sus predicciones sobre la Selección argentina en el Mundial 2026.

En redes sociales se presenta como @AstroMutable, espacio desde el que comparte lecturas astrológicas sobre actualidad, deporte y figuras públicas. Su nombre comenzó a circular con más fuerza luego de que distintos medios replicaran sus pronósticos sobre los partidos de Argentina.

La predicción que lo volvió viral

El nombre de Pertusati tomó impulso después de que anticipara que Argentina tendría un partido ajustado y sufrido frente a Cabo Verde, pero que lograría imponerse. Luego, volvió a ser consultado por el cruce contra Egipto.

En esa oportunidad, según difundió Agencia Noticias Argentinas, sostuvo que la Selección iba a pasar de ronda, aunque advirtió que el equipo podía mostrar un rendimiento irregular y que Lionel Messi volvería a tener un papel determinante.

Qué dijo sobre el camino de Argentina en el Mundial 2026

Más allá del triunfo ante Egipto, Pertusati también planteó una mirada más amplia sobre el recorrido argentino en la Copa del Mundo. En sus análisis, remarcó que el equipo de Lionel Scaloni podía seguir avanzando, pero no sin sobresaltos.

También señaló que posibles rivales como Noruega o Inglaterra podían representar cruces complejos para la Selección en una eventual semifinal, de acuerdo con el cuadro del torneo.

Qué se sabe de su trayectoria

A diferencia de otros astrólogos con presencia televisiva o publicaciones editoriales, sobre Federico Pertusati hay poca información biográfica pública. Su exposición reciente está vinculada principalmente a sus publicaciones como @AstroMutable y a las entrevistas o notas en las que fue consultado por sus predicciones deportivas.

Argentina, Suiza y la expectativa por una nueva predicción

Tras eliminar a Egipto, Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Hasta ahora, no se conoció una predicción pública específica de Pertusati sobre ese partido.

Sin embargo, su nombre volvió a ganar visibilidad entre los hinchas y usuarios de redes sociales, atentos a una posible nueva lectura astrológica sobre el futuro inmediato de la Selección argentina.