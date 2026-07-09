Qué enfermedad tenía Bonnie Tyler: el problema de salud que causó su muerte

La muerte de Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas de la música de los años 80, conmocionó al mundo del espectáculo. La artista galesa falleció a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía internada desde mayo a raíz de un delicado problema de salud.

Aunque en un primer momento hubo incertidumbre sobre su estado, con el paso de las semanas se conocieron detalles del cuadro médico que enfrentaba y que finalmente no logró superar.

La enfermedad que padecía Bonnie Tyler

De acuerdo con los comunicados difundidos por su familia y su equipo, Bonnie Tyler no sufría una enfermedad crónica conocida. Su estado de salud se agravó tras sufrir una perforación intestinal, una emergencia médica que obligó a los especialistas a practicarle una cirugía de urgencia en Portugal.

Una perforación intestinal ocurre cuando se produce una abertura en la pared del intestino, permitiendo que su contenido pase a la cavidad abdominal. Se trata de una situación potencialmente mortal porque puede provocar una infección generalizada y requiere tratamiento inmediato, generalmente mediante una intervención quirúrgica.

La cirugía, el coma inducido y las complicaciones

Luego de la operación, los médicos decidieron colocar a la cantante en coma inducido para favorecer su recuperación mientras controlaban las complicaciones derivadas de la cirugía. Días más tarde, su familia informó que permanecía grave pero estable, al tiempo que desmintió rumores que circulaban sobre su estado de salud.

A mediados de junio llegó una noticia alentadora: Tyler logró salir del coma. Sin embargo, continuó internada en terapia intensiva y seguía en estado muy delicado, lo que obligó a cancelar todos los conciertos que tenía programados durante el verano europeo.

Qué se sabe sobre la causa de su muerte

Finalmente, la cantante murió este miércoles por la noche en el Hospital de Faro. En el comunicado difundido por su familia, se explicó que el fallecimiento fue consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada, en referencia a las complicaciones derivadas de la perforación intestinal y la posterior cirugía de emergencia.

La noticia generó una profunda conmoción entre sus seguidores de todo el mundo, que despidieron a la artista recordando clásicos como «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» e «It’s a Heartache», canciones que la convirtieron en una de las grandes figuras del pop internacional.