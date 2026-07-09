Las condiciones climáticas obligaron a suspender el acto oficial por el Día de la Independencia en Viedma

No se realizará el acto oficial por el Día de la Independencia en Viedma debido al mal tiempo. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma suspendió el acto oficial previsto para este jueves 9 de julio por el Día de la Independencia debido a las condiciones climáticas.

La ceremonia estaba programada para las 10 en la Plaza San Martín. En un primer momento, el municipio había informado que, en caso de lluvia, se suspenderían las actividades protocolares y únicamente se realizaría la entrega de ofrendas florales. Sin embargo, durante la mañana confirmó que, por las condiciones del tiempo, el acto quedó suspendido.

La reflexión del municipio en un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia

En el marco de la fecha patria, el intendente Marcos Castro difundió un mensaje en el que recordó la Declaración de la Independencia de 1816 y llamó a fortalecer el diálogo y la convivencia democrática.

«Esta fecha nos invita a recordar el pasado para entender el presente y el futuro», expresó el jefe comunal. En ese sentido, sostuvo que «aquellos hombres y mujeres no pensaban igual en todo, pero compartían una certeza que hoy nos reclama la Patria, y esa certeza debe ser inquebrantable: el deseo de una Nación libre, soberana e independiente».

Castro afirmó además que «el verdadero valor de la libertad no es un hecho del pasado, sino un compromiso activo de todos los días. Construir la independencia a través del diálogo sincero y el respeto mutuo. Significa alzar la voz con firmeza, pero sin permitir el agravio, la difamación ni la mentira; esas prácticas desgastan el tejido social, dividen y violentan nuestra vida cotidiana».

Finalmente, remarcó que «este presente es nuestra gran oportunidad para ser mejores. Debemos mirar hacia adelante priorizando a las nuevas generaciones, que merecen crecer en una sociedad donde la memoria sea el faro y el respeto a los derechos humanos sea la regla».

Y concluyó: «La verdadera libertad es tener futuro posible y oportunidades reales en nuestra tierra. La verdadera soberanía actual se defiende garantizándoles educación, oportunidades y un debate público sano, constructivo y pacífico».