Lecturas: Wërra, un libros imposible de soltar

¡Qué alegría nos produce a los lectores ponernos a leer un texto que nos maravilla y que no podemos abandonar!

Me acaba de suceder con Wërra (Anagrama 2020) el último libro publicado por Federico Jeanmarie, digo libro, no novela porque nuestro autor despliega una serie de historias y reflexiones que lo convierten en un texto originalísimo y apasionante.



Lo especial de nuestro autor es que cada una de sus novelas tiene un estilo distinto, estilo que se acomoda a las formas de ver y vivir de sus personajes o del narrador elegido. Es notable cómo desde la visión de la anciana de “Más liviano que el aire”, pueda pasar a la sintaxis distinta de la lengua con la que nos narra su aventura la adolescente china de “Tacos Altos”. Una nueva novela es una sorpresa, por un lado por la historia narrada y por el otro por la estructura y el lenguaje.

Con “Wërra” pasa lo mismo, pero el autor no lo llama novela sino libro porque contiene una historia bélica, eje del suspenso, y otras “novelas” más que el lector irá completando.

De Churchill a Combate



Hacia fines de 1941 Churchill, primer ministro británico, nombra a Lord Mountbatten comandante en jefe de las fuerzas militares combinadas, su objetivo era producir un golpe de efecto que animara a la opinión pública de su país con una operación sobre los alemanes que bombardeaban diariamente el territorio y también de alguna manera menguara los ataques alemanes a los buques con provisiones que mandaban desde Estados Unidos.



Así nació la Operación Chariot que, organizada desde una maqueta por los altos mandos, preparó el ataque al puerto francés de Saint Nazaire en el delta del Loire, ocupado por los alemanes desde dos años antes y donde habían construido un dique seco para la reparación de sus submarinos. El ataque se produjo en la madrugada del 28 de marzo de 1942.

El desenlace de estos hechos aparecerá lentamente en el texto, dosificado por otros elementos como las reflexiones sobre la guerra.

También aparece una serie televisiva que el narrador veía junto a su padre siendo un niño. La célebre “Combate” de fines de del 70 y todo el 80, con su famoso sargento Chip Saund protagonizada por Vic Morrow, quien paradójicamente morirá, cuando se filmaba una escena y el helicóptero que la tomaba desde el aire cae sobre él.

Además es inevitable la presencia de las Guerra de las Malvinas, no solo en las islas, sino también en la reacción del padre, del pueblo argentino, y los gobernantes.

Aparece la presencia de su abuelo materno Joaquín que comenzó a fabricar soldaditos de madera y figuras del pesebre junto a otras de las historias, por ejemplo cómo el narrador va haciendo la investigación del hecho bélico en el lugar donde sucedió y al mismo tiempo escribe los capítulos de la obra. Hay un informe de las investigaciones que hace sobre documentos, entrevistas publicadas, conversaciones con una amiga francesa, fotos de la época, visitas minuciosas a los lugares donde fueron los enfrentamientos, en fin todo lo que corresponde a una novelista que reúne su material.

Hay también un minucioso análisis etimológico de las palabras más usada: guerra, mierda héroe, cobardía, trivial y otras.

Y la aventura lectora no termina acá . Son jugosísimas las referencias literarias a distintos autores, desde Cervantes y su Quijote hasta Fogwillg. Seguro que me quedo corta.

Dicho todo lo anterior “Wërra” puede parecer un libro extenuante, nada de eso, los 196 capítulos cortos que llevan cada uno el nombre de los 168 comandos británicos y los 18 civiles franceses, se leen con avidez porque están sabiamente dosificados, uno engancha con el otro y la lectura se hace amena y atrapante. El lenguaje es el de un narrador argentino, hasta yo diría familiar en algunos casos.

Es un libro maravilloso de lectura muy amena, pienso que también es imprescindible.

Escritor, profesor y muchos premios

Federico Jenmaire, Baradero 1957, se licenció en Letras en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en Literatura del Siglo de Oro Español y ha sido profesor en esa casa de estudios. Fruto de sus investigaciones son el ensayo “Biografía de Cervantes”, Premio Herralde 1990 y “Una lectura del Quijote” (Seix Barral 2009)

Como novelista ha publicado entre otras “Mitre”, Premio Ricardo Rojas a la mejor novela publicada entre 1997-99, “La patria” (Seix Barral 2006), “Papá” (Sudamericana 2007) “Vida Interior” Premio Emecé 2009 “Más liviano que el aire” Premio Clarín 2009 “Tacos Altos” ( Anagrama 2016), “Amores Enanos” (Anagrama 2016), “Fernández mata a Fernández” (TusQuest 2019).