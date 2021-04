Lentamente vuelve a crecer la actividad

En alza. La construcción es uno de los sectores que crece.

El nivel de actividad económica creció un 1,9% en el mes de enero en relación al mes de diciembre de 2020. Así surge del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) dado a conocer esta semana por el Indec.

El dato significa una sucesión de nueve meses consecutivos en los que la actividad muestra crecimiento respecto al mes anterior, y da cuenta de la progresiva recuperación de los distintos sectores de la economía luego de tres años completos de recesión y uno de pandemia.

No obstante, el avance aún no alcanza para recuperar el nivel de actividad registrado previo a la pandemia: la economía se contrajo en el primer mes del año un 2% en relación al mismo mes del año pasado.

Aún así, de confirmarse la tendencia en lo que resta del año, el 2021 finalizaría con un crecimiento sensíblemente mayor al que anticipaba la mayoría de los pronosticos, tanto públicos como privados, los cuales estipulaban un rebote de entre el 3% y el 5% para el año posterior a la irrupción del Covid. Se trata de una excelente noticia si se tiene en cuenta que la caída registrada para todo el 2020 llegó al 9,9%.

Una característica que se mantiene en la dinámica de la economía desde que se establecieran las primeras restricciones para prevenir la pandemia, es la heterogeneidad en cuanto al impacto de las mismas. Mientras que hay sectores que virtualmente se derrumbaron el último año, existen otros que no solo lograron paliar la situación, sino que lograron salir ganadores.

Entre los primeros, en el mes de enero el turismo sigue representando el sector más castigado por la pandemia. El rubro “hoteles y restaurantes” cayó un 39,1% respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo el transporte, registró una merma interanual del 15,8%, mientras que la “explotación de minas y canteras”, rubro en el que se incluyen los hidrocarburos, cayó un 7,2%.

En la vereda de enfrente, entre los sectores que ya lograron escapar a la dinámica recesiva, se destaca la “pesca” que en enero creció un 12,1% interanual. La construcción es el segundo sector que muestra dinámica positiva, con un crecimiento del 10,2%. En tercer lugar se ubica la intermediación financiera, uno de los pocos sectores que no perdió en 2020, y que en enero experimentó un crecimiento interanual del 7,2%. Cierran la lista el sector industrial que avanzó un 4,6%, y el comercio mayorista y minorista, que lo hizo un 2,6%.

