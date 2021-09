Leo García llega a Neuquén con un set íntimo y personal

Un trovador, el músico Leo García, en un perfil reflexivo y casi zen, tocará este jueves, a las 20, en Ministro González 40, con entradas desde $1500 hasta $2000. Compositor de los éxitos "Morrisey", "Reírme mas" y "Tesoro", entre otros, ocupa un lugar destacado y único dentro del panorama rock argentino.

Su talento para componer canciones, que puede arreglar él mismo con instrumentos electrónicos o tocar solo con una guitarra acústica y su voz, lo ha llevado a ser el precursor del pop de este siglo en Argentina. En diálogo con RÍO NEGRO, el artista pop se refirió al show en Neuquén y de las cosas que le interesan (y de las que no) en estos tiempos pospandémicos.

P: ¿Qué material presentarás esa tarde en Neuquén?

R: A lo largo de mi carrera siento que estoy mejorando lo que hago: estoy mejor, hago una práctica diaria en un estudio de grabación, toco con diversos músicos de muy buen calibre. Nunca deje de ser un trovador que canta con su guitarra y su computadora. Es ese mi formato. No es que van a ver un formato reducido de mi show. Se van a encontrar con un artista que ofrece su corazón.

P: ¿Tocarás diversos instrumentos?

R: Los instrumentos que toco son esos dos. Me basé en informarme sobre artistas populares y trovadores, que son esos que con una guitarra recorrieron el mundo, no es solo tocar con la guitarra y nada más, hay que tocar mejor. Hay que ser muy consciente de lo que se hace y saber tener dialogo con el público. Son otro tipo de contenido. La demostración de cómo se toca no sé si es lo mío, es un hecho artístico. Toco la emoción y la diversión. Cito mucho a mis maestros, creo que le hago un gran homenaje al rock nacional también.

P: ¿Sera un mix entre lo acústico y lo electrónico?

R: No es tanto un mix porque toco bastante solo con la guitarra, la computadora es sólo para lo que programé, para que funcione de un modo mas físico. Es un show pospandémico, bastante asociado con la actualidad protocolar que aún seguimos teniendo. Si bien canto mis canciones de siempre, hay un repertorio que ayuda mucho a escuchar letra y reflexionar. No es un show invasivo, hacia la fiesta, no es provocador de fiesta. No ando con pirotecnia encima.

P: ¿Qué quiere decir para vos "íntimo y personal"?

R: No es lo mismo un show en un escenario gigante, con luces, pantallas y veinte bailarines y alguien haciendo un playback, que está bien, no lo critico, este show es todo lo contrario. Estoy ahí de verdad, cantando de verdad, tocando de verdad, contando mis cosas, tratando de coincidirnos, porque somos todos diferentes, pero también somos seres humanos. A la vista de lo más amplio nos pasa lo mismo. No estoy en contra de lo otro, quizás en un futuro me vean en un show audio visual maravilloso, porque a mí me gusta el arte en todos sus géneros. En estas giras que hago las aprovecho para hacer eso: un trovador.

P: ¿Con qué temas de la vida te metes?

R: No pienso mucho en qué temas de la vida me puedo meter. Solo me meto con mi vida, en compartir lo aprendido, tengo 51 años, no es lo mismo que cuando tenés veinte y estas empezando una carrera. Soy un artista elegido por los grandes artistas, por el público y por los medios. Cuento mi experiencia, tengo la maestría y la edad para poder hacerlo.

P: ¿Qué duración tendrá el show?

R: Una hora o algo más, depende del público. Nunca he sido de los tipos que se plantan a tocar más de dos horas. No me gusta, me aburre. Me gusta el show contundente: que tiene lo justo y necesario. Me gusta observar la reacción del público, no me gusta que la gente se aburra. No exijo nada, que el púbico reaccione por sí mismo.

P: ¿Cómo sentís que evolucionaste musicalmente en todos estos años?

R: Es natural porque los años te la dan. Cuando uno decide ser profesional es no volver atrás, evolucioné mucho como persona, maduré. Lo trabaje mucho en terapia y eso es buenísimo. Con mis altibajos, como todo el mundo, con cualidades para decir lo que uno sabe.

P: ¿Qué sabés del público de Neuquén?

R: Lo recuerdo muy eufórico conmigo, la última vez que fui a tocar toque en un lugar muy grande, con otra banda y fue muy festivo el show. Es un público que me reconoce, muy agradable y me ha ido muy bien.

P: ¿Qué expectativas tenés?

R: No tengo expectativas, es una palabra a la que le temo mucho. Si voy con ganas de pasarla bien, voy con ganas de llevar lo mejor de mí, de compartir de la mejor manera.

P: ¿Se escucharán tus mayores éxitos?

R: Por supuesto van a escuchar las canciones que más conocen de mí, entre ellas un gran homenaje a Gustavo Cerati, que eso estará presente para toda la vida, entre otras sorpresas.