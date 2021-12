Lewin pone la mirada en los medios y la cuestión mapuche

La Defensora del Público de la Nación, Miriam Lewin, inició contacto directo con medios audiovisuales de esta ciudad que fueron señalados por el tratamiento que otorgaron al conflicto mapuche y sostuvo que su propósito es evitar la estigmatización, generar “acercamientos y espacios de diálogo” y bajar la tensión en torno al tema.

“Hace rato que viene llamándonos la atención el tipo de mensajes que difunden algunos medios y además recibimos por parte de las audiencias numerosos reclamos por el tipo de tratamiento que se le da a la cuestión mapuche”, explicó.

Mencionó la presentación colectiva realizada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel junto a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras organizaciones.

La funcionaria estuvo en la zona cordillerana, visitó Villa Mascardi, en El Bolsón se reunió con medios “que son afines a las comunidades”, también con la vocera de la lof Quemquemtreu y con otras organizaciones. Mientras que en Bariloche mantuvo contactos con los medios responsables de los mensajes cuestionados, a los que identificó como “los canales ABTV y Limay TV”.

Lewin dijo que en el contexto actual “resultan problemáticos estos discursos estigmatizantes, orientados a instaurar un enemigo público”.

Universo 2 canales de Bariloche denunciados ante el organismo nacional por el tratamiento del tema.

Explicó que desde la Defensoría se identifica como algo negativo “la criminalización de todo un pueblo, con focalización en mujeres y niños”, con caracterizaciones que los identifican como “violentos, peligrosos y terroristas”.

Señaló que más allá de las opiniones que se tengan sobre los hechos, “o que se consideren las tomas de tierra como usurpaciones o como recuperaciones, lo que resulta problemático es la estigmatización generalizada”. Porque puede ser que la actitud violenta y reprobable sea “de 10 ó 15 personas” -apuntó-, pero los mapuches “son decenas o cientos de miles en todo el país”.

Resultan problemáticos estos discursos estigmatizantes, orientados a instaurar un enemigo público”. Miriam Lewin, periodista y defensora del Público de la Nación.

Aclaró que la Defensoría no tiene facultades sancionatorias. “Y aunque las tuviera no está en nuestro ADN -subrayó-. El propósito es simplemente acercar posiciones y en muchos casos lo hemos logrado”.

No hay todavía decisiones tomadas sobre el tema mapuche porque la actuación está en pleno desarrollo. Explicó que la Defensoría no da curso a ningún reclamo “sin hacer un análisis socio semiótico y jurídico del material audiovisual” y aclaró también que siempre consideran también los contextos y no expresiones aisladas.

Las implicancias de la ley de 2009

La Defensoría del Público surgió al calor de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en 2009 y luego suspendida parcialmente por el gobierno de Cambiemos. Hasta hoy, esa suspensión no fue revertida. En lo funcional depende de la comisión bicameral del Congreso creada para el seguimiento de aquella normativa.

Lewin dijo que “hay muchos aspectos de la ley que siguen vigentes” y han visto en las audiencias públicas realizadas en distintos puntos del país (ya llevan cuatro) una preocupación repetida en relación al tratamiento que reciben las minorías.

Señaló que en su trabajo otorgan un “valor sagrado” a la libertad de expresión, pero aclaró que no se trata de un “derecho absoluto”. Dijo por ejemplo que recibe muchas presentaciones en torno a la violencia de género y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Sobre esto último señaló que la gran mayoría de los canales de tevé no cumplen con la traducción simultánea para sordos e hipoacúsicos, y que en la dependencia a su cargo tienen en estudio alguna solución alternativa, “porque el costo de un equipo de lengua de señas es altísimo, alrededor de 25.000 pesos la hora”.

Consideró de todos modos que la ley de 2009 es obsoleta en muchos aspectos, porque los medios audiovisuales de formato tradicional están en franco retroceso.

Otro tema que tiene presente es la precarización laboral de los periodistas. A juicio de Lewin, es algo que “viene desde hace mucho tiempo, cuando los trabajadores en relación de dependencia fueron transformados en proveedores, sin derechos laborales, y en esto tuvo que ver la caída de ingresos publicitarios. Es muy triste lo que pasa hoy con el periodismo que llaman ‘de investigación”.