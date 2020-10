Doblete de Tevez para una goleada emergente de Boca ante Caracas. Mirá los goles

En la noche de La Bombonera, Caracas tuvo su chance pero no la aprovechó. Esteban Andrada atajó el penal que tuvo Hernández y ya no tuvo más. Boca es dominador absoluto del partido, con chances consecutivas que por distintos motivos no terminaron en gol. Hasta que a los 27 un centro perfecto de Edwin Cardona desde la esquina, terminó en un cabezazo inatajable de Lisandro López para adelantar al Xeneize.

¡GOL DE BOCA! Licha Lopez de Cabeza para poner el 1-0 ante Caracas en La Bombonera. #MiraloEnBocaTV pic.twitter.com/GfnPixSsl9 — Boca TV Play (@BocaTVPlay) October 23, 2020

La tendencia auriazul continuó sin pausas y llegando a los 33' una gran jugada colectiva que comenzó el Toto Salvio en campo propio, finalizó con una habilitación de Cardona para Frank Fabra quien a la vez encontró a Carlos Tevez en el corazón del área chica para el 2-0.

¡GOL DE BOCA! Lo aniquila de contra el Xeneize. Arranca Salvio, la continua Cardona y la termina Tevez, gana Boca 2-0 ante Caracas. #MiraloEnBocaTV pic.twitter.com/DYtmJ0nFTZ — Boca TV Play (@BocaTVPlay) October 23, 2020

El Xeneize siguió dominando a placer al equipo venezolano y antes del descanso, otra vez el capitán y emblema Carlos Tevez aumentó cifras para el equipo de Miguel Ángel Russo. El Apache se transformó en el tercer goleador histórico de Boca en Libertadores con 18 conquistas. JR Riquelme encabeza esa lista con 25 tantos y lo sigue Martín Palermo con 23.

¡GOL DE BOCA! Otra vez Tevez. Carlitos pone el 3-0. Partidazo de Cardona. #MiraloEnBocaTV. pic.twitter.com/5BXrqognbp — Boca TV Play (@BocaTVPlay) October 23, 2020

En el inicio del partido, era todo de Boca pero llegando a los 12' una incursión del capitán de Caracas, Robert Hernández, en el área xeneize fue interrumpida por una mano de Julio Buffarini. El propio Hernández se encargó de la pena pero Esteban Andrada le adivinó la intención y desvió el disparo.

Penal para Caracas. En el área de Boca las manos si se cobran. pic.twitter.com/Kr0B3K2ZXs — Boca TV Play (@BocaTVPlay) October 23, 2020

PREVIA

Boca, que se clasificó en forma anticipada para los octavos de final de la Copa Libertadores, juega desde las 21:30 ante Caracas en el encuentro por la sexta y última fecha del Grupo H, con el objetivo de subir en el escalonamiento de los primeros de cada zona, de cara al sorteo de mañana en la sede de la Conmebol.

El equipo Xeneize tiene 11 puntos y se adjudicó el grupo en forma invicta, por encima de Caracas y Libertad, ambos con 7 unidades, y último quedó el Deportivo Independiente de Medellín (DIM), con 3 y eliminado.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, retoca la formación en relación a los que jugaron el 29 de septiembre pasado, también en La Boca, en el empate cero a cero con Libertad. Ingresan Nicolás Capaldo por Jorman Campuzano, Julio Buffarini por Leonardo Jara y Edwin Cardona por Agustín Obando.

El otro partido que completará el grupo lo jugarán desde las 21.30 en Asunción, el local Libertad y el DIM.