Liga Argentina: Del Progreso y Petrolero festejaron en el cierre de la primera fase

Los cinco equipos regionales que forman parte de la Liga Argentina de básquet se presentaron en la noche del jueves con suerte dispar en el cierre de la primera fase. En Cutral Co, Petrolero se dio el gusto de ganar y golear al líder Deportivo Viedma, mientras que Del Progreso superó a Centro Español por primera vez. Además, en Bahía Blanca, Atenas jugó un buen partido pero Villa Mitre se lo dio vuelta en el final.

El Matador comenzó mal ante Viedma, que llegó a Cutral Co con el ''1'' y la clasificación al Super 4 asegurada. Los de Bogliacino jugaron mejor en el inicio y se pusieron al frente. Petro no permitió que el rival se escapara y a la vuelta de los vestuarios fue lapidario. El local marcó 38 puntos en el tercer parcial, con Lucas Machuca como destacado (26). Lo siguieron Rod Goncalves (15) y Nicolás Giménez (14) para sellar la victoria 99 a 87. En la visita el goleador fue Ayán Núñez de Carvalho con 18 y no jugó por lesión Lucas González.

SÍNTESIS

Parciales: 17-22, 39-43 y 77-65. Final: 99-87.

Petrolero: Lucas Machuca 26, Rod Goncalves 15, Nicolás Giménez 14, Lisandro Gómez Quintero 11, Valentín Garello 7, Franco Villalba 6, Federico Oggero 6, Santiago Frola 6, Máximo Vélez 5, Santiago Hernández 3. DT: Patricio Denegri

Deportivo Viedma: Matías Eidinas 18, Ayan Núñez de Carvalho 18, Andrés Mariani 17, Diego Pena García 10, Kenneth Jones 8, Marcelo Martínez 5, Pedro Franco 5, Gabriel Parente 4, Jonathan Velázquez 2. DT: Guillermo Bogliacino

Árbitros: Emanuel Sánchez, José Domínguez y Luis Chaves

Cancha: Municipal Mosconi de Cutral Co

Prensa Del Progreso

En el Gigante de la calle Maipú el trámite fue opuesto, porque Del Progreso y Centro Español jugaron un partido de ajedrez donde ganó el local por un margen suficiente. La mayor virtud del equipo de Daniel Jaule fue bajarle el goleo al Torito, que anotó 50 puntos en los primeros tres cuartos, un número bajo para lo que suele promediar. Adelante, Blake Marquardt sigue demostrando que el cambio de extranjeros era una necesidad para los roquenses porque desde que llegó la semana pasada se convirtió en determinante. Lo del capitán Maranguello es una redundancia, porque rinde siempre.

Parciales: 22-23, 40-35 y 59-50. Final: 76-70.

Del Progreso: Blake Marquardt 19, Gustavo Maranguello 18, Federico Grenni 14, Timothy Gill 8, Matías Olloco 8 (FI), Carlos Báez 8, Matías Mansilla 1. DT: Daniel Jaule

Centro Español: Howard Wilkerson 18, Julián Fedele 13, Agustín Pérez Tapia 11, Nahuel Martínez 9, Mario Sepúlveda 9, Nicolás Bravo 8, Matías Galligani 2. DT: Mauricio Santángelo

Árbitros: Cristian Salguero, Cristian Alfaro y Sebastián Giannino

Cancha: Gigante de la calle Maipú, Roca

Atenas se volvió con bronca de Bahía Blanca, porque jugó muy bien entre el segundo y tercer cuarto, tramo en el que sacó 16 de diferencia contra un Villa Mitre que se vio maniatado por el Griego. Mauricio Corzo encabezó la ofensiva para los de Romano, que entraron 9 arriba al último cuarto. Sin embargo, en el cierre aparecieron los goleadores del villero que pulverizaron las ilusiones de Atenas: Federico Harina y Pennacchiotti. Entre los dos sumaron 54 puntos y, sumado a una notable mejora defensiva, el local dio vuelta el marcador y festejó en el último juego de la primera fase.

SÍNTESIS

Parciales: 19-11, 32-38, 58-67 y 89-84.

Villa Mitre: Federico Harina 32, Franco Pennacchiotti 22, Franco Amigo 12, José Gutiérrez 11 Ramiro Heinrich 8, Tomás Scarpaci 4. DT: Lisandro De Tomasi.

Atenas (84): Mauricio Corzo 29, Martín Percaz 13, Genaro Lorio 13, Markell Lodge 9, Emiliano Agostino 8, George Valentine 6, Tomás Cocha 3, Mateo Boccatonda 2, Matías Navarro 1. DT: Carlos Romano.

Árbitros: Alejandro Zanabone, Rodrigo Reyes Borras, Alejandro Vizcaíno.

Cancha: estadio Osvaldo Casanova