Llegó Maidana y negocian por Paradela: siguen los refuerzos para River

Horas movidas para River en el día previo al debut en la Copa de la Liga Profesional contra Estudiantes. A los dos refuerzos que firmaron ayer se suman otros dos apellidos más para Marcelo Gallardo.

Aquella conferencia de prensa del martes parece haber surtido efecto, porque el entrenador logró que llegaran incorporaciones en una semana como nunca había ocurrido en los seis años que lleva en el club.

A los arribos de Hécto David Martínez y Agustín Palavecino, hoy se sumó el regreso de Jonatan Maidana. Además, Rodolfo D'onofrio negocia con Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, por el pase del volante José Paradela.

El defensor Jonatan Maidana, que vuelve a River después de dos años, se realizó este mediodía la revisión médica en la clínica Rossi del barrio porteño de Belgrano y próximamente firmará contrato con el equipo que dirige Marcelo Gallardo por una temporada.

El marcador central, de 35 años, viene del Toluca de México, donde jugó 49 partidos oficiales, marcó tres goles y sufrió una expulsión, en dos temporadas.

"Le agradezco a Gallardo porque me abrió las puertas. Él me escuchó desde el principio. Ojalá pueda devolverle eso en cada entrenamiento y cuando me toque jugar", aseguró Maidana en una improvisada rueda de prensa a la salida de la Clínica.

"Cuando me fui de River sabía que iba a ser muy difícil volver, pero el fútbol tiene estas vueltas. Vuelvo a tener una posibilidad acá y estoy muy contento. Le estoy agradecido al cuerpo técnico y a los dirigentes que me dan esta chance nuevamente", agregó 'Jony'.

Maidana, que lució un tatuaje del escudo de River en la espalda, comparte puesto con Martínez, Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola. "La competencia interna está muy alta en el plantel. Eso es bueno, porque te pueden contagiar para ir al ritmo de todos. También vengo a aprender de cada uno de ellos y poder subirme a este tren, que viene bastante bien y embalado", concluyó Maidana, quien con el equipo 'Millonario' ganó, entre otros títulos, las Copas Libertadores de 2015 y 2018.

En cuanto al mercado de pases y la intención de incorporar al mediocampista de Gimnasia, también se mantienen firmes las negociaciones con Colón de Santa Fe para sumar al lateral derecho Alex Vigo, que ayer no firmó planilla en el triunfo del Sabalero 3 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago.