Seguí en vivo la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo

En la previa al partido de mañana por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento, Marcelo Gallardo brindó hoy una conferencia de prensa en el River Camp donde habló del presente y futuro del Millonario.

Es la primera vez que el Muñeco toma la palabra de manera oficial luego de la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Su continuidad en el club, el mercado de pases, el debut de mañana en la Copa Argentina y el inicio de la Copa de la Liga Profesional del fin de semana como visitante de Estudiantes, serán los principales temas sobre los que responderá Gallardo.

Hoy a las 14 hs., Marcelo Gallardo brindará una conferencia de prensa en River Camp.



Sobre su continuidad en River, indicó: "No vengo a comunicar mi continuidad, vengo a comunicar que dentro de los procesos normales de esta gestión hay muchas cosas que estamos evaluando. No voy a tomar una decisión para presionar, quiero que ver a donde estamos y hacia donde vamos. Si estamos todos -dirigencia, manager, cuerpo técnico y jugadores- con el mismo deseo para mantener la vara, que en la competencia, está muy alta".

"Ir por la misma senda es tener en claro hacia donde queremos ir como institución. No es exclusivo que traigan refuerzos, tratamos de ser sensatos", aclaró el entrenador.

También hizo referencia sobre el mercado de pases. "Es un mercado muy dificil, los tiempos y las economías no acompañan. Estamos en un país que en ese sentido no muy entusiasta, tratamos de sostener lo que tenemos y lo que no podamos sostener estamos en condiciones de evaluar posibilidades".

Puntualmente sobre la llegada de los refuerzos el Muñeco no se guardó nada y habló de cada uno de los rumores.

Agustín Palavecino: "Esta a punto de arribar, faltan detalles y es un jugador con el que hablé y estamos a punto de concretar su llegada".

Jonathan Maidana: "es un jugador que aprecio y valoro, y es un símbolo de este proceso. Quedó en libertad de acción para jugar donde quiere. Se lo que me da y se que si viene va a competir, pero no le aseguró la titularidad y el lo sabe. Voy a hacer que eso suceda, esperemos resolver algunos temitas y que se pueda sumar en los próximos días, faltan resolver con algunos detalles