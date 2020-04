Lo mejor del teatro argentino, gratis por internet

“Lanzar esta temporada teatral online es nuestra respuesta creativa para comenzar a afrontar el desafío planteado por la pandemia con la intención de renovar la experiencia teatral y mantenernos vigentes, cerca y en comunidad”, señalaron a Télam Ariel Stolier, director de producción del Grupo La Plaza, y Jon Goransky, director del teatro Metropolitan.

La temporada virtual comenzó en las direcciones www.laplazaonline.com.ar o www.paseolaplaza.com.ar con la emisión de la comedia “Los vecinos de arriba”, del autor catalán Cesc Gay, protagonizada Diego Peretti, Florencia Peña, Julieta Vallina y Rafael Ferro; dirigidos por Javier Daulte.

Pero como parte de la oferta del ciclo habrá, media hora antes de la función grabada, el espectador podrá apreciar “camarines virtuales” donde asistirá a saludos, conversaciones y anécdotas contadas por los propios elencos, autores y/o directores/as de cada obra.

Una de las obras más importantes que podrá verse es "Rey Lear", con Joaquín Furriel, Alfredo Alcón, Roberto Carnaghi y Juan Gil Navarro.



“Rey Lear”, “Filosofía de vida” y “Ella en mi cabeza”, entre otros títulos, compondrán la oferta a la que se llegó con la colaboración de la plataforma Teatrix y con obras grabadas en las salas Complejo La Plaza y Metropolitan.

Cada función tendrá el acceso gratuito para todos los espectadores virtuales y se incluirá un vínculo directo con la página web de donaciones de la Cruz Roja (www.cruzroja.org.ar), para quienes quieran agradecer la oportunidad de la función online y proponer donaciones de forma optativa y voluntaria.

“Lo hacemos además para nuestro público, que no puede ir al teatro porque están cerrados y también para crear nuevos aficionados; al mismo tiempo entendemos que en esta época de mucha sensibilidad la gente pueda asociarse y ayudar a la Cruz Roja porque son momentos muy delicados”, reflexionaron los empresarios impulsores del espacio.

P- ¿Este tipo de alternativa la encaran solamente en la emergencia o consideran al streaming una herramienta para difundir teatro?

R- Esta alternativa no la habíamos desarrollado con anterioridad ya que para que se genere nuestro rito teatral sentimos que tiene vital importancia el público, y que sea en vivo. Las obras teatrales se completan cuando hay obra y hay público en la sala. Eso convierte al teatro en un hecho vivo, único e irrepetible. Pero ante el cambio del contexto y la imposibilidad del vivo nos planteamos nuevas formas de pensar, generar, producir, exhibir y difundir nuestros contenidos.

"Ella en mi cabeza", con Natalia Lobo, Julio Chávez y Juan Leyrado.

P- ¿Tomaron nota para encarar esta apuesta de la muy buena respuesta que el streaming ha tenido en el teatro off en estas semanas?

R- Por supuesto estamos al tanto y las celebramos. Apoyamos las propuestas del teatro off en lo que al streaming respecta así como la muy amplia oferta del teatro público. Todos estos esfuerzos comparten el mismo objetivo central. En nuestro caso, buscamos además incentivar acciones solidarias al proponer nuestra temporada como una plataforma de esparcimiento que apunta a generar fondos para paliar la enorme crisis sanitaria que estamos viviendo ya que sentimos que nuestro sistema de salud así lo necesita por el bien de todos. Por otra parte, proponemos una temporada teatral online completa, de dos meses de duración. Para esto, estamos anunciando todos los títulos teatrales que presentaremos en sus diferentes fechas desde nuestra plataforma web y mobile laplazaonline.com.ar todos los sábados de abril y mayo. No se tratará entonces de fechas esporádicas sino una selección de títulos que engloban grandes actrices, actores, directores y autores. De las nueve seleccionadas para esta etapa siete son de autoría nacional y todas las funciones online fueron registradas en alta calidad y a varias cámaras, y como novedad adicional la gran mayoría de ellas contará con la sección previa de “camarines virtuales”.

Las obras que se pueden ver

Cada función permanecerá online durante 24 horas y la nómina completa de títulos es la siguiente:



“Los vecinos de arriba”, comedia de Cesc Gay protagonizada Diego Peretti, Florencia Peña, Julieta Vallina y Rafael Ferro, dirigida por Javier Daulte.

“Rey Lear”, con Alfredo Alcón, Joaquín Furriel, Juan Gil Navarro, Roberto Carnaghi y elenco, dirigidos por Rubén Szuchmacher.

“Filosofía de vida”, comedia dramática de Juan Villoro, con Alfredo Alcón, Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán, dirigidos por Javier Daulte.

Rodolfo Bebán y Alfredo Alcón, en "Filosofía de vida".



“Ella en mi cabeza”, de Oscar Martínez, con Julio Chávez, Natalia Lobo y Juan Leyrado, con dirección del autor.

“Días contados”, con Oscar Martínez como autor y director y actuaciones de Cecilia Roth, Claudia, Gustavo Garzón y Alejandro Awada.

“Tita, una vida en tiempo de tango”, musical con Nacha Guevara, Alberto Favero y elenco, dirigido por la actriz.

“Todas las canciones de amor”, con Marilú Marini, de Santiago Loza y dirigida por Alejandro Tantanian.

“Aráoz y la verdad”, de Eduardo Saccheri, con Luis Brandoni, David Di Napoli y Diego Peretti, dirigidos por Gabriela Izcovich.

“Más canchero”, show con Diego Scott, Malena Guinzburg, Pablo Fabregas y Fernando Sanjiao, dirigidos por Enrique Federman.