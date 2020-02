Lo que tenés que saber sobre la edición 2020 de la Corrida de Cipolletti

La mitad del cupo en las inscripciones para la ya clásica Corrida de Cipolletti está cubierta en la prueba de elite de 10 kilómetros. En poco más de una semana de inscripción online, más de 700 cipoleños demostraron que quieren medir de que están hechos en la edición 35 del circuito certificado por la IAAF, que ofrecerá el municipio el próximo sábado 7 de marzo.

El evento será en medio de la Fiesta de la Actividad Física, como uno de los principales atractivos, y transcurrirá sobre el recorrido homologado de las calles Pacheco, Mengelle y Alem, desde las 19.30. Primero, será el turno de la tradicional prueba familiar de 4 kilómetros. Más tarde, desde las 21, será el turno la prueba elite.

La corrida siempre es muy convocante. (Foto: archivo)

La edición 2020 será trasmitida por streaming y en varias plataformas, según explicó el director de la Corrida, Marcelo Pichipil. Así, cada cipoleño se podrá ver en acción y quedará un registro que empezará a documentar el paso de la historia en esta competencia. El récord, por ejemplo, se dio en 2017 y es de 28 minutos. Pertenece al brasileño Daniel Chaves.

Un tercio de los inscriptos pertenecen a la Escuela Municipal entre las que se destaca, Martina Escudero, que representó a la selección nacional en 800 metros y obtuvo la medalla de plata en el Sudamericano Sub 23 de 2018.

En categoría femenina, Tatiele de Carvalho, la número 2 del ranking sudamericano llega a la Corrida para intentar ser la primera extranjera en ganarla. Pero la campeona nacional, Carla Vidal, y Rocío Rojas, también con buenos registros, no se la van a hacer fácil.

En varones también sobresalen muchos nombres, como el comodorense David Rodríguez, que viene obteniendo buenos resultados tras ganar la San Silvestre Buenos Aires y hace pocos días la Corrida de Crónica en Comodoro Rivadavia. Otro made in Argentina que dirá presente es el olímpico Eulalio Muñoz. Además, estará el colombiano Gerard Giraldo, el chileno Carlos Días y el peruano Jhon Cusi.

Los premios

Se repartirá en esta edición cerca de 600 mil pesos. Los ganadores en ambas ramas se llevan $40.000 cada uno, en tanto que los segundos cobrarán $35.000, y los terceros $30.000.

Habrá premio hasta el puesto 20, y los mejores cinco cipoleños se llevarán $10.000, $8.000, $5.000, $3.000 y $2.000, respectivamente.

Para la categoría en silla de ruedas habrá premio para los tres primeros, con $10.000, $8.000 y $5.000, y trofeos para los cinco primeros en cada categoría, más medallas para todos los que alcancen la meta en la prueba de 10K.

Los no videntes no tendrán premio nuevamente este año. Pichipil recordó lo ocurrido con la competencia en silla de ruedas, que antes no se premiaba pero el crecimiento de la categoría llevó a destinarle dinero y trofeos. “Tiene que ver con la participación, seguro que más adelante sumamos premios para no videntes”, aclaró.

Para inscribirse

Un dato clave para los que deseen inscribirse: desde el 5 de febrero se habilitó vía web, y desde el 15 de febrero se podrá efectuar personalmente en los diferentes puntos, hasta completar los 1500 participantes. Será en el Centro Cultural Municipal, en la sucursal de La anónima de la calle La Esmeralda, en la plaza San Martín y en el Parque Rosauer, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21, y los sábados de 10 a 13. En el Rosauer solo será de mañana y de lunes a viernes.

En la página www.cipolletti.gob.ar se debe completar el formulario y abonar el valor de $600 por transferencia bancaria. El chip y la remera se retira en el Complejo Cultural Cipolletti, informaron desde el municipio, el viernes 6 de marzo de 18 a 22, y el sábado 7 de marzo de 9 a 16, con DNI en mano y el número de corredor que se asignó.