Caso Loan: la Cámara de Casación habilitó más fiscales en el debate y el fallo podría impactar en el juicio oral

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió habilitar la intervención de equipos fiscales ampliados en causas complejas, en un fallo que podría tener consecuencias directas en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal.

El fallo fue firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes avalaron la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal organice equipos de trabajo con mayor cantidad de integrantes según la complejidad de cada causa.

La resolución se dio en el marco de otro expediente, pero generó expectativas en la fiscalía de Corrientes, que busca aplicar ese criterio en el caso Loan. Allí, los fiscales pretenden ampliar el número de representantes de la acusación en el juicio oral.

El fiscal general Carlos Schaefer y su equipo ya habían solicitado la intervención de más fiscales, luego de que el Tribunal Oral Federal local limitara la participación a solo dos integrantes. La nueva doctrina de Casación podría revertir esa decisión.

En ese sentido, la fiscalía presentó un pedido urgente para que se autorice la ampliación del equipo antes del inicio del debate, al considerar que el volumen de pruebas y la cantidad de imputados requieren una estructura mayor.

Loan Danilo Peña.

El avance del caso Loan: el rechazo del Tribunal Oral hacia algunas restricciones

Casación sostuvo que el Ministerio Público Fiscal tiene autonomía funcional para organizar su trabajo y que no existe un límite legal en la cantidad de fiscales que pueden intervenir en un juicio. Además, descartó que esto afecte el principio de igualdad entre las partes.

El tribunal también cuestionó las restricciones impuestas por el Tribunal Oral, al considerar que no tienen sustento normativo y que podrían obstaculizar el desarrollo de causas de alta complejidad.

La decisión de Casación podría resultar clave para la estrategia de la acusación y para el desarrollo del proceso judicial, al permitir una mayor capacidad de trabajo en un caso que conmocionó a todo el país.

El juicio por la desaparición de Loan está previsto para comenzar en junio en Corrientes, en una causa que involucra a múltiples imputados y una gran cantidad de pruebas acumuladas, lo que la convierte en una de las más relevantes de la provincia.