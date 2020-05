Los 11 nuevos contagios de Bariloche tienen un mismo nexo epidemiológico

La secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, informó esta noche de lunes que detectaron 11 personas contagiadas con la COVID-19, que causa el coronavirus, en Bariloche en las horas últimas.

Se trata de un grupo de personas que tienen un nexo en común y que se contagiaron hace 14 días, en plena cuarentena obligatoria.

Desde que comenzó la cuarentena para enfrentar el coronavirus a principios de marzo pasado y hasta la fecha, 94 personas de Bariloche contrajeron la enfermedad de las cuales 75 se curaron.

Con los 11 nuevos casos que surgieron este lunes, son 17 las personas internadas por haber contraído la enfermedad. En el listado oficial aparecen 19 porque se suman 2 personas que tienen domicilio en Bariloche, pero están internadas en Buenos Aires.

“Veníamos hablando que había casos en un barrio específico, hubo muchas personas que se juntaron a partir de un nexo común de diferentes barrios”, explicó Ibero.

En la conferencia del domingo a la noche, la funcionaria provincial había informado que tenían 35 personas de un mismo barrio aisladas porque eran contactos estrechos de los 3 casos últimos que habían sido confirmados.

Por eso, Ibero explicó que esos 11 nuevos casos tienen ese nexo en común. “Todos tienen que ver con esto que venimos diciendo”, lamentó, en referencia a los constantes pedidos para que las personas no se junten a tomar mate. En este caso, agregó, “no se puede tomar alcohol de la misma botella con otra persona”.

“Entonces, la verdad, que más allá de lo que podamos hacer, estos casos que aparecen hoy son de hace 14 días atrás cuando estábamos en cuarentena o aislamiento obligatorio”, lamentó.

“Todas estas personas no es que aparecen hoy porque se abrieron las posibilidades de salir”, aclaró. Dijo que son personas que se habían contagiado “cuando tenían la obligación de no moverse, de no compartir”.

Lamentó que algunas personas no cumplan con las medidas sanitarias en Bariloche. Todo ese cóctel, provocó que “hoy en Bariloche haya 11 casos nuevos en un día”.

“La verdad que habría que pensar y volver a replantarse porque por más que desde el Estado provincial o municipal se tomen todas las medidas, si cuando debíamos estar por obligación en aislamiento no se respetó, me asusta mucho -en lo personal- que pasará ahora cando podamos salir”, advirtió Ibero.

A todo esto, comunicó que murió el domingo una paciente de Choele Choel, que tenía 65 años y antecedentes de enfermedades previas.

Ibero expresó su desacuerdo con algunos medios que ubican a Río Negro entre las primeras provincias que más preocupa al gobierno nacional por el avance de la COVID-19.

“Creo que el gobierno nacional no ubicó a Río Negro como una de las cuatro provincias más preocupantes, seguramente es el titular que ponen los diferentes medios de comunicación que es una gran diferencia”, opinó.

“Si nosotros ubicamos en la cantidad de casos, quizás somos la quinta o sexta provincia, pero también hay que evaluar la cantidad de población y en la cantidad de testeos”, aclaró.

“No es lo mismo decir que yo tengo un solo paciente y solo testeé a 50 personas, a que tengo 280 pacientes y testeados 1500”, enfatizó Ibero. “Por algo no fuimos una de las provincias a la que nos dijeron que no podíamos ampliar nuestras actividades”, argumentó.

“Río Negro no estaba incluida en las provincias que tenían el indice de duplicación de casos en pocos días. Por eso, Río Negro -al igual que otras provincias- pudo adherir al cambio de todas las posturas con lo cual Río Negro no es una provincia que al Estado nacional le preocupe”, afirmó Ibero.

En lo que va de la pandemia se contagiaron 289 personas en la provincia, de las cuales 190 se curaron. Todavía quedan 88 personas contagiadas y murieron 11 pacientes.

Hasta el momento hay 19 pacientes contagiados de Bariloche, 16 de Lamarque, 14 de Roca, 12 de Choele Choel, 8 de Villa Regina, 7 de Cipolletti, 7 de Chimpay, 3 de Luis Beltrán y 2 de Allen.