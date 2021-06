Los accesos de Allen 2021

Graciano Bracalente*

Por un luctuoso accidente ocurrido en el principal acceso a Allen, gestionamos el traslado de la Policía Caminera de Río Negro, del ingreso por Martín Fierro al Biló, para controlar de mejor manera la seguridad vial. Para ello contamos con la invalorable colaboración y predisposición del querido vecino don Carlos Vidal, con el compromiso municipal de no afear su paisajística ni calidad de vida familiar y así encarar las gestiones ante Provincia.

Para ello, su hija Bettiana Vidal era garante de legitimidad, dado que nos permitía contar con un lugar estratégico que no era nada menos que un espacio de su vivienda familiar, buena gente y buen ejemplo de civismo y vecindad y así fue. Las autoridades provinciales accedieron en la decisión y la palabra valía más que mil gestos.

Hoy veo que en dicho lugar están depositados, sobre la margen sur de la Ruta 22, 71 automotores siniestrados, sobre el paso al río un transporte de equinos y dos carretones playos, y para colmo frente a la Caminera, sobre la margen norte, un equipo completo detenido provisoriamente, y un camión sin barandas que no sólo obstruyen la visión sobre la salida de Allen a la Ruta 22 sentido este, sino que es un peligro de tránsito y encierra al cartel indicativo de la ciudad por si se la desea visitar. Ni hablar al anochecer: ver que no está iluminado todo el acceso, siendo un riesgo vital; aún recuerdo con cariño ese descanso hecho en homenaje a los jóvenes del Barrio la Costa que, al regresar de prácticas de danzas folklóricas que daban vida a Cultura Municipal, perdieron la vida, todo un sentimiento para los allenses, pero que hay que conocer, sentir.

Me traslado al acceso Güemes, donde observo que, como no lo instalaron las vigentes autoridades la cartografía de nuestra localidad, no se ocupan de reponer las fotografías que inviten a entrar y conocer un pueblo magnífico; fotografías descoloridas, que hablan más de abandono que incitar a entrar, sin olvidar los agresivos lomos de burro que tienen en vilo a la vecindad y hasta nuestras ambulancias del Hospital Dr. Ernesto Accame.

Voy al acceso Ruta 22 y Martín Fierro, y miro todo lleno de basura en las banquinas. Pareciera se lo hicieran a propósito al Sindicato de Camioneros, emblema de nuestra Ciudad que engalana el predio para propios y visitantes siempre, para en forma nítida marcan el tesón del gremio y el abandono municipal; tan vistoso y cuidado con amor el predio “Rubén Darío” para enfrentar la desidia del momento, con todo lo que esa señera institución brinda a la comunidad, como albergar desde sus inicios a la Fiesta Nacional de la Pera, y participaciones comunitarias múltiples.

Impávido pensé: ¿qué pasa Allen?, ¿y las exigencias?. Cuando era intendente un poco más me pedían tener cabello ¿y ahora?, ¿no lo ven los vecinos, no hay oposición?. Lo peor es que nos quedamos y sólo lo advierten los que transitan en la ruta, más en pandemia.

Indago y me entero de que a Bettiana Vidal la echaron de la Municipalidad sin otro argumento que haber ingresado en un gobierno radical; su familia cumple aún la palabra, salvaguardando vidas ¿y si vieran el lugar? De un paisaje rural pasó a un cementerio de autos con señales de daño humano, ¿usted viviría así?

¿Y la palabra empeñada? Si no tramitan un lugar donde albergar las guardas de vehículos policiales se lo hago yo. Los intendentes pasan pero la ciudad queda y, como éstas, otras situaciones que me llevan a esta reflexión: esto sucede porque quien ejerce la intendencia no debe ser part-time, que sólo trabaja en horario administrativo y luego a la tarde tareas particulares, falta de compromiso, excediendo la moralidad en contrataciones. Se es intendente las 24 horas y se quiere al pueblo con todo lo que uno tiene.

También ocurre porque para ir a Bariloche a tomar chocolate y cerveza artesanal, con fotos en el Centro Cívico, se va por la Ruta Provincial N° 65 y se evitan esos pasos, ni hablar de la gestión de una ruta sin murallas. Y para terminar: ¿esta es la ciudad que queremos construir entre todos como dice el slogan? ¡Por favor !

* Ex intendente municipalidad de Allen. Exsubsecretario de Ingresos Públicos de Río Negro