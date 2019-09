Los alojamientos informales en Neuquén crecieron un 300% en el último año

Desde la Asociación de Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN) manifestaron su preocupación por la creciente cantidad de asentamientos informales en la ciudad y señalaron que genera una competencia desleal.

Según un relevamiento realizado por la Subsecretaría de Turismo del municipio por pedido de la entidad son 103 los establecimientos de distinta índole que no cuentan con habilitación y representó un crecimiento de más del 300 por ciento en el último año.

“La economía en negro que practican los alojamientos informales terminan siendo caro para él sistema por cuanto no general empleo, no pagan impuestos, no tienen gastos para cumplir con las normativas de habilitación y control permanente al que se encuentran expuestos los establecimientos habilitados”, advirtió Gustavo Amman, presidente de AEHGN.

Destacó “tener estadísticas” y dijo que a la vez “ratifica una problemática que venimos batallando”.

El presidente de la asociación denunció que este tipo de alojamientos informales provoca una competencia desleal con los formalizados: “Genera buena rentabilidad por cuanto sus costos son mínimos al no tener como cargas los impuestos, los servicios con valores comerciales, los sueldos y cargas sociales, los servicios de seguridad y sus gastos de mantenimiento”, explicó.

Amman señaló que “si a esto no se pone límites sigue creciendo” y pidió “hacer un mayor control y hay una falla en este punto en el municipio y en la provincia”.

Detallaron que estas ofertas informales se ofrecen en distintas plataformas digitales como AirBnb. Del total de alojamientos informales relevados 81 son departamentos (lo que representa un 80%) y otros 6 son presentados como "hoteles".

También hay habitaciones en casas particulares, casas completas en alquiler, hostels, monoambientes, pensiones, hostales, dúplex, apart hotels y cabañas que no cuentan con habilitaciones por parte del municipio y que no tributan impuestos de ninguna tipo