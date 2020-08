Puerto de San Antonio Este

Ante la evidencia mundial de que hasta el presente el coronavirus es imparable y a pesar de no tener conocimientos académicos sobre el particular, he visto los esfuerzos que hacen la comunidad y entes oficiales (todos) para morigerar los posibles contagios, ya sea en transportes de toda especie, estaciones de trenes, etc. etc.



Y muy especialmente en pasamanos, supermercados y comercios del ramo alimenticio que valoro y destaco.



Lo que no he visto ni oído es sobre la posibilidad que un elemento de mayor probable contagio del mal: el dinero, especialmente en papel que es el de mayor circulación en el mundo y también en nuestro país.El papel puede absorber con facilidad cualquier elemento nocivo.



Es común recibir alertas y consejos de comunicadores sobre el cuidado que debemos de tener al respirar (el uso de tapaboca), al hacer colas, pero nada sobre el dinero. Si alguna autoridad sanitaria puede y quiere estudiar el tema que he descripto, lo agradecería.



Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429