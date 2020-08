Los casos de coronavirus en Neuquén se concentran en cinco ciudades

El aumento de los casos confirmados de coronavirus que se registraron en los últimos días, ayer con un pico de 78 nuevos pacientes, llega días antes de un nuevo cambio de fase. El viernes se espera que hable el presidente Alberto Fernández con el anuncio de las medidas que se adoptarán en la próxima etapa. En Neuquén, excepto por las cicno ciudades que tienen más del 90% de los activos, podría haber nuevos anuncios.

Ayer fue el peor día para los registros de contagios confirmados en Neuquén. En los dos partes se sumaron 78 nuevos pacientes positivos de covid-19. Como viene ocurriendo desde algún tiempo los casos se circunscriben centralmente en las ciudades con circulación comunitaria: Neuquén capital, Centenario, Plottier, Cutral y PLaza Huincul.

De los 603 activos que hay en la provincia, sobre un total de 1644 desde el inicio de la pandemia, la distribución está de esta manera: 300 en Neuquén capital, 94 en Cutral Co, 87 en Plottier, 59 en Plaza Huincul y 51 en Centenario.

Por el momento la ocupación de camas de terapia intensiva, indicador clave para la contención de la pandemia, no tuvo cambios significativos. Sin embargo, la escalada de casos sobre todo en la comarca petrolera preocupa a las autoridades pese a que por el momento la ocupación de camas es baja.

Por el momento no se conocen las medidas que se podrían aplicar para las regiones de la provincia que no tienen circulación ni casos confirmados, en cambio para los conglomerados con casos activos seguramente no haya nuevas flexibilizaciones.