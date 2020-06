Los casos de coronavirus no son petroleros ni de Huincul, sino de Cutral Co

El último parte que envió anoche el Comité de Emergencia de Cutral Co y Plaza Huincul confirmó que las dos personas que dieron positivo de coronavirus son de Cutral Co. Si bien en un principio se indicó que eran de Plaza Huincul y así lo refirió el parte provincial, se detalló luego que "no son petroleros" como lo reseñaban algunas versiones y que "son vecinos de nuestra localidad que volvieron de viaje".

Se indicó que fueron "correctamente identificado en los controles, aislados preventivamente y totalmente asintomáticos bajo control médico y epidemiológico". Se aclaró que se trata de una mujer de 54 años y un hombre de 64 años, "sobre los cuales se investiga el nexo epidemiológico".

Durante las últimas horas de la noche, las versiones daban cuenta de que podría tratarse de dos trabajadores petroleros que habían dado positivo en Salta. Esto fue descartado por el comité.

En Cutral Co y Plaza Huincul, hasta el momento, se registraron seis casos. Uno de ellos, es un joven de 34 años que sigue internado en Neuquén que, si bien ya se le dio el alta por coronavirus, permanece por otras afecciones. De su grupo familiar, cinco integrantes más dieron confirmados pero no fueron de gravedad.