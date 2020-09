Los Clippers despidieron a su entrenador

Doc Rivers dejó de ser el entrenador de Los Ángeles Clippers, después de quedar eliminados en las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. Gentileza.

El entrenador Doc Rivers fue despedido hoy de Los Angeles Clippers, después de siete años y medio en el cargo, y luego de haber quedado eliminado en las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA frente al representativo de Denver Nuggets, en una serie que dominaba 3-1 y finalmente perdió 4 a 3.

La franquicia decidió despedir a Rivers, campeón de la liga con Boston Celtics en 2008, luego de la caída en semifinales cuando estaba 3-1 y con todo a favor para protagonizar una final de conferencia plenamente angelina ante Lakers.

"Acepté este trabajo y mi objetivo era convertir a los Clippers en un equipo ganador, un destino para los agentes libres y lograr un título de liga", escribió Rivers en su cuenta de la red social Instagram.

Las expectativas eran importantes para los Clippers, con las estrellas Kawhi Leonard y Paul George, pero después de que una temporada regular en la que terminó en el segundo lugar en la Conferencia Oeste (49 victorias y 23 derrotas), detrás de Lakers (52-19), el equipo perdió muchas oportunidades para terminar la serie ante Nuggets estando en ventaja por 16, 19 y 12 puntos, en los últimos tres juegos, sin habar podido ganar ninguno.

"Logré la mayoría de mis objetivos pero no todos. La temporada terminó de manera decepcionante. Gracias a los jugadores, entrenadores y personal por ayudarnos a alcanzar este nivel. Estoy agradecido por el tiempo que pasé en Clippers". Doc Rivers se despidió a través de las redes sociales.

No obstante, Rivers no estará mucho sin trabajar porque New Orleans Pelicans y Philadelphia Sixers ya lo contactaron, al mismo tiempo que en los Clippers suenan como candidatos Ty Lue, campeón de la NBA en 2016 con Cleveland Cavaliers, y Jeff Van Gundy, quien no trabaja desde 2007 cuando condujo a Houston Rockets.