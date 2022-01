Concejales de Allen pidieron suspender la Fiesta de la Pera

Continúa en Allen la polémica por la Fiesta Nacional de la Pera y ahora expresaron su rechazo los concejales de la ciudad. Primero Marcelo Román, edil por la Unión Cívica Radical había pedido la suspensión del evento a la intendenta Liliana Martín por temor a un contagio masivo y que colapse el sistema sanitario.

Otros integrantes del órgano legislativo también rechazaron que se lleve a cabo esta edición.

María Magdalena Aburto que integra el bloque del M.P.P. dijo que está de acuerdo con la gobernadora Arabella Carreras en la postura de suspender el evento. “Me gustaría de corazón que se hiciera la Fiesta de la Pera pero voy a priorizar la salud de la comunidad y solidarizarme con el personal de salud. No estoy de acuerdo con que se haga por el rebrote de covid”, expresó.

Graciela Ibarra, otra integrante de ese bloque manifestó su rechazo y aclaró que “a pesar de los dos años de pandemia todavía no aprendimos a cuidarnos, y los resultados están a la vista”, dijo.

Ibarra destacó que se debe valorar el trabajo del personal de salud “que olvidaron a su familia en los momentos críticos que ocasionó este virus”.

Esther Poblete, concejal por Juntos Somos Río Negro dijo que “en el contexto que estamos viviendo por la pandemia, estoy en total desacuerdo que se realice la fiesta de la pera, esto aumentaría aun más los contagios ya que la gente no se esta cuidando como debe, sobre todos los jóvenes y son los que más asisten a reuniones masivas”.

Victoria Vianna también integrantes de Juntos propuso reprogramar la fiesta hasta que bajen los casos.

La concejal destacó que el evento es “muy importante para la ciudad por la producción, es nuestro símbolo, ayuda a dar un empuje a la economía pero por el lado sanitario tenemos las variantes de covid que nos están acechando y los eventos masivos son foco de contagio”.

Destacó que se debe tomar en cuenta la postura de la gobernadora Arabella.

“Pensar de que se va a mantener la distancia en un lugar donde se produce aglomeraciones de gente es muy difícil y eso es lo que se pide desde Salud”, mencionó.

Finalmente Miguel Gentile, edil por CC-ARI dijo que “como productor, festejar la pera no me parece, el sector hace años está atravesando una crisis, que se puede palpar al ver la cantidad de chacras que fueron dejadas de trabajar por la magra rentabilidad, el Estado más que hacer fiestas debería ver de dar soluciones a la problemática”.

Gentile dijo que no va a concurrir al evento porque «no sé si están dadas las condiciones sanitarias, pero son decisiones personales y apelo a que la gente tampoco corra riesgos innecesarios. No voy a apelar a la demagogia de que no se debe hacer por cuestiones de salud pública, porque tampoco se debería haber hecho el velorio de Maradona y tampoco estoy escuchando a nadie decir nada sobre la Fiesta de la Manzana”, expresó.

El pedido más fuerte que hubo ayer fue el del personal de salud que hace días enfrentan largas jornadas realizando hisopados y vacunando. Los trabajadores del Hospital Ernesto Accame pidieron que no se realice el evento. “Un poco de empatía y solidaridad. El recurso humano del hospital también se enferma”, expresaron.