Concejales de Neuquén quieren echar luz sobre el endeudamiento de CALF

Los concejales solicitaron al intendente Horacio Quiroga que informe cual es la situación de la cooperativa CALF. “No tenemos nada oficial de la municipalidad, estamos urgidos de información; imaginemos si el contrato sale con la tarifa más cara del país”, planteó el concejal del Frente Neuquino, Luis Durán.

El pedido de informes fue aprobado por los bloques, a excepción de Cambiemos.

Durán insistió en la necesidad de que la nueva conformación del Deliberante -a partir del 10 de diciembre- cuente con esta información para poder analizar una concesión que tiene un contrato vencido hace 2 años.

Específicamente se pidió conocer cuál es la deuda de la cooperativa con Cammesa, si efectivamente a la fecha la tiene y cómo se generó, si existieron o existen intereses por la morosidad en los meses que anunció públicamente que no abonaría, si hubo un plan de pago, el consumo de energía estimado en los asentamientos, entre otros aspectos salientes.

El cuerpo requirió además conocer si el Ejecutivo “está al tanto del endeudamiento y qué medidas se cumplieron” ante esta situación.

El presidente de la coopertiva CALF, Carlos Ciapponi, informó que la entidad trabaja en la modificación del cuadro tarifario.

Pero esta información, y la relativa a la situación de morosidad de la concesionaria eléctrica, no figura en el Deliberante.

Desde la cooperativa se indicó que la entidad abona mensualmente a la transportadora eléctrica. Esto tampoco está documentado en los informes al cuerpo.

Desde el Ejecutivo se deslizó que la concesionaria habría adherido a un plan de pago, pero los concejales sólo han escuchado o visto declaraciones públicas, carecen de informes o documentación.

La cooperativa buscará una rebaja en la factura de CALF para que el servicio no sea tan caro. Actualmente el 30 % de los usuarios de está en mora o con un plan de pago; y desde la cooperativa están convencidos de que con una reforma del cuadro tarifario, el monto disminuirá.

Otro pedido de informes fue el gasto de la gestión en las reservas naturales de la ciudad.

“Cerca de un 5% del presupuesto se debe destinar a cuidar las áreas protegidas; no vemos reflejado los 170 millones ni en el Parque de Dinosaurios, ni en el Parque la Reserva Bardas Norte, la Laguna San Lorenzo ni elParque Universitario”, dijo el concejal Juan Luis Ousset (MPN) que exigio “que se informe y se cumpla” el cuidado de las áreas protegidas .-

“Es el momento en el que la tarifa para los vecinos de CALF debe estar por debajo del promedio del país, es necesaria esta información”. El concejal Luis Durán, Frente Neuquino, fue el impulsor del pedido.

El lunes definen la agenda del traspaso

• La reunión por la transición se fijó a las 10 en el Salón de Acuerdos de la comuna.

• Por el quiroguismo irán a la reunión los funcionarios Guillermo Castejón (Obras), José Luis Artaza (Hacienda), Emilio Molina (Servicios Públicos), Mariel Bruno (Obras), Yenny Fonfach (Desarrollo Social y jefa de legales, Graciela Pérez.

• Por el intendente electo Mariano Gaido asistirán los concejales Alejandro Nicola, María Ferraresso, el funcionario Santiago Morán; la abogada Marcela Olarte, el coordinador del ministerio de Trabajo, Juan Martín Hurtado y el ex concejal del UNE, Fernando Schpoliansky.

Definirán la mecánica

• de funcionamiento de la comisión de traspaso de mando, próximas reuniones y la agenda de la transición.