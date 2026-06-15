Todo lo que necesitas saber sobre la 13ª Feria Internacional del Libro en Neuquén: fechas y cómo participar

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha los motores de la 13ª Feria Internacional del Libro «Marcelo Martín Berbel», consolidada como el encuentro cultural y literario de mayor peso en toda la Patagonia. Bajo el lema «Libros que transforman, una ciudad en movimiento», el Ejecutivo local busca superar los récords de convocatoria de las ediciones anteriores y potenciar el polo cultural del Comahue.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó que la megaferia se desarrollará del 11 al 20 de septiembre en las instalaciones del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y sus áreas circundantes. Con el anuncio, quedó formalmente habilitado el período para que los distintos actores del sector presenten sus propuestas.

Plazos y requisitos para participar de la convocatoria en la Feria Internacional del Libro 2026

La convocatoria pública para formar parte de la grilla oficial del evento permanecerá abierta hasta el próximo 31 de julio. El trámite de postulación se gestiona de manera digital y libre:

Sitio web oficial: las planillas de inscripción se encuentran disponibles en www.feriadelibronqn.com.ar

las planillas de inscripción se encuentran disponibles en www.feriadelibronqn.com.ar Quiénes pueden anotarse: escritores independientes, editoriales independientes y comerciales, librerías, distribuidores de textos, educadores, artistas y organizaciones culturales.

escritores independientes, editoriales independientes y comerciales, librerías, distribuidores de textos, educadores, artistas y organizaciones culturales. Formatos admitidos: exposición en stands comerciales, presentaciones de libros, dictado de talleres literarios, conferencias y actividades recreativas orientadas a visitas escolares.

Impulso a la literatura regional y federal

El foco de esta edición estará puesto en consolidar una grilla que combine figuras nacionales e internacionales con un fuerte protagonismo de las letras neuquinas y rionegrinas.

«Queremos que esta edición sea aún más federal, más diversa y más cercana a los vecinos. Buscamos un espacio donde convivan voces de distintas generaciones, géneros y disciplinas», destacó María Pasqualini.

El llamado para los autores locales abarca todos los géneros literarios (novela, poesía, ensayo, cuento y narrativa general). La prioridad del municipio apunta a generar una vitrina de difusión para el material editado recientemente en la zona del Comahue, permitiendo que la producción regional compita en igualdad de condiciones de visibilidad con los grandes sellos editoriales del país.

Además de los tradicionales libros impresos, los organizadores confirmaron que se admitirán propuestas ligadas a soportes digitales, plataformas de lectura, publicaciones académicas, juegos didácticos y artículos afines al ecosistema educativo.