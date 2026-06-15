Se conoció la identidad del motociclista que murió en el choque sobre la Ruta 69, en la zona de Campo Grande

Un motociclista murió luego de impactar contra una camioneta sobre Ruta 69. Foto: archivo Juan Thomes.

Un motociclista de 22 años murió luego de impactar contra una camioneta en una maniobra de sobrepaso sobre Ruta 69, en Campo Grande. La víctima fue identificada y se confirmó que era oriunda de Barda del Medio.

El hecho se produjo entre Villa Manzano y San Isidro.

Choque fatal en la Ruta 69: quién era la víctima

El oficial Barraza de tránsito Labrador informó a Diario RÍO NEGRO que el joven iba a bordo de una Gilera Smash 110 y chocó contra la parte frontal izquierda de una Ford Transit. Según declaraciones de varios testigos el impacto contra la camioneta fue durante una maniobra de adelantamiento por parte del motociclista.

La víctima fatal fue identificada como Víctor Hernández y era de Barda del Medio.

En el sitio trabajó Gabinete Criminalística. Bomberos, Comisaria 44, Transito Labrador y Tránsito Barda del Medio, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Barraza dijo que se realizó la alcoholemia al conductor de la camioneta y dio negativa. Intervino el fiscal Bruno Lomazzi de Cinco Saltos.

El conductor de la camioneta y su acompañante no resultaron con lesiones.