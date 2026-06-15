Investigación por amenazas agravadas en Zapala: hallaron cartuchos, vainas y un rifle en un allanamiento

Los elementos incautados quedaron bajo custodia judicial para ser analizados en el marco del expediente.

Un allanamiento realizado en la ciudad de Zapala permitió secuestrar una importante cantidad de cartuchos, vainas servidas y un rifle de aire comprimido en el marco de una investigación por amenazas agravadas con el uso de arma. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia, que intervino por disposición de la Justicia en una vivienda vinculada a la causa.

Elementos de interés para la investigación

Según se informó, la diligencia arrojó resultados positivos y permitió incautar diversos elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Entre los objetos secuestrados se contabilizaron municiones de calibres 7,62, 24, 36 y .22, además de una cantidad de vainas servidas que serán sometidas a análisis en el marco de las actuaciones judiciales.

Asimismo, durante el procedimiento los efectivos hallaron un rifle de aire comprimido calibre 5,5, que también quedó bajo resguardo de la Justicia.

La causa continúa en investigación

La medida se concretó en el contexto de una causa por amenazas agravadas con el uso de arma, cuya investigación permanece en curso.

Fuentes policiales indicaron que los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente para su peritaje y evaluación dentro del expediente.

Desde la fuerza señalaron que el procedimiento permitió reunir evidencia relevante para esclarecer el hecho denunciado y avanzar con las diligencias previstas en la investigación.

Por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias que originaron la causa ni sobre posibles imputaciones, mientras continúan las actuaciones correspondientes.