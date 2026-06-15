Otra embestida del PRO por el escándalo de Manuel Adorni: «Mauricio Macri lo advirtió el mismo día de su designación»

El escenario político sumó este lunes 15 junio un nuevo capítulo de tensión en la siempre compleja relación entre el PRO y la gestión de Javier Milei. El secretario general del partido fundado por Mauricio Macri, Fernando de Andreis, lanzó un fuerte comunicado titulado «Nos preparamos para ganar», donde combinó un proceso de reorganización interna con duras críticas hacia la trastienda del armado del Gobierno nacional.

El punto más álgido del documento apunta de forma directa contra el reciente traspié institucional de la Casa Rosada en la conformación de su equipo de ministros. «Ahora tenemos el escándalo en el que terminó la designación de Adorni como jefe de Gabinete, una situación que fue advertida por Mauricio Macri el mismo día de su designación», disparó De Andreis, marcando una fuerte diferenciación técnica y política con los libertarios.

En esa misma línea de cuestionamiento hacia la gestión de los tiempos oficiales, el dirigente remarcó: «Perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió».

La interna de 2023 y el rearmado del PRO: la estrategia de De Andreis para recuperar terreno

El texto de De Andreis funciona como una hoja de ruta conceptual para el partido en el actual ecosistema de centroderecha. El exfuncionario reconoció que estos meses estuvieron enfocados en «reconstruir los vínculos con miembros del PRO«, definiendo este proceso como una etapa indispensable para sanar las secuelas de la política doméstica reciente.

La primera foto: «Salí decepcionado», fueron las palabras de Mauricio Macri luego de la reunión con Javier Milei cuando se eligió a Manuel Adorni para reemplazar a Guillermo Francos. (Foto: gentileza)

«Es una etapa indispensable después del daño que produjo entre los dirigentes la fallida interna de 2023 entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta«, sentenció sin filtros, explicitando por primera vez el impacto del quiebre electoral que relegó al partido al tercer puesto en las últimas presidenciales.

NOS PREPARAMOS PARA GANAR



El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo.



Sentimos orgullo de las batallas que tuvimos que dar para llegar hasta… pic.twitter.com/OxcHt5N7xv — Fernando de Andreis (@deAndreis) June 15, 2026

Con la mirada puesta en el mediano plazo y el rearmado territorial, el secretario general explicó que se encuentran unificando fuerzas diseminadas por todo el país, incluyendo a gobernadores, intendentes, ministros y legisladores con experiencia de gestión: «Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura», desafió.

Escándalo de Manuel Adorni: la dura advertencia de Mauricio Macri a Javier Milei

En el plano histórico e institucional, el comunicado del PRO reivindicó el rol de contención democrática que asumió el bloque durante los meses previos. En concreto, De Andreis recordó los episodios de octubre del año pasado, cuando salieron al cruce de sectores de la oposición dura.

«Defendimos a la democracia de dirigentes como Felipe Solá que amenazaban desbocadamente con destituir a Milei, agitando el fantasma de un desborde social inminente que solo existía en las mentes de quienes pretendían crearlo», rememoró el dirigente macrista.

El cierre del documento funciona como un claro mensaje de autonomía frente a los rumores de fusión definitiva con La Libertad Avanza, utilizando metáforas deportivas para definir el horizonte de la escuadra amarilla: «El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. No miramos trofeos, nos preparamos para ganar», concluyó.