Feria Semilla se viste de Mundial en Cipolletti: paella gigante, intercambio de figuritas y tres días de fiesta

Feria Semilla volverá a reunir a productores, emprendedores y familias durante tres jornadas en el Parque Rosauer.

Con el espíritu festivo que despierta cada Mundial, la próxima edición de Feria Semilla invita a la comunidad a compartir tres jornadas de encuentro, sabores y producción local en un ambiente familiar y con propuestas para todas las edades. En esta oportunidad, la feria se fusionará con los artesanos y emprendedores de Economía Social de la Municipalidad de Cipolletti.

Feria Semilla: el cronograma de actividades

La cita será los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio en el Parque Rosauer de Cipolletti, con entrada libre y gratuita. Entre las actividades destacadas del sábado se encuentra la tradicional Gran Paella, elaborada por el equipo de La Peña La Baraja de Ingeniero Huergo.

La Peña La Baraja de Ingeniero Huergo preparará una gran paella, uno de los atractivos gastronómicos de la feria.

El exitoso intercambio de figuritas tendrá lugar en el stand del DIARIO RÍO NEGRO a las 15, junto con distintas actividades recreativas para toda la familia.

Además, el domingo el público podrá participar de la elaboración de tortas fritas junto a los estudiantes de la Escuela de Cocineros Patagónicos, una propuesta ideal para compartir la tarde en comunidad.

Productores y emprendedores de la región ofrecerán alimentos, artesanías y productos locales durante el evento.

Completando el espíritu mundialista, habrá espacios para disfrutar del fútbol tenis y de juegos para todas las edades. También estará presente el plantel superior del Club Cipolletti, que actualmente participa en el Torneo Federal A.

Música, sabores y colores: Feria Semilla en Cipolletti

Cada jornada cerrará con espectáculos musicales y la participación del DJ Gabriel Salazar en el escenario central.

El Parque Rosauer será sede de tres días de actividades, gastronomía y producción regional con entrada libre y gratuita.



Como ya es tradición, la Feria Semilla reunirá a productores y emprendedores de la región, promoviendo el consumo local y fortaleciendo los vínculos entre quienes producen y quienes eligen los alimentos y productos de nuestra tierra.

Cada jornada culminará con espectáculos en vivo y la participación del DJ Gabriel Salazar.

Con colores, sabores y el entusiasmo propio de un año mundialista, la invitación está abierta para disfrutar de esta gran celebración.