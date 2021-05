Los cortes de rutas desplomaron un 67% las etapas de fractura de Vaca Muerta

Los cortes de rutas y caminos que por 22 días paralizaron la actividad petrolera en Neuquén le pasaron una importante factura a Vaca Muerta, en donde durante abril la cantidad de etapas de fractura, una métrica de la actividad en los campos no convencionales, se desplomó un 67%.

De acuerdo al informe espacial que mes a mes elabora el country manager de la firma NCS Multistage, Luciano Fucello, durante abril se realizaron 239 etapas de fractura entre cinco petroleras que realizaron este tipo de trabajos para poner en producción nuevos pozos, un valor que contrasta contra las 733 etapas que se habían realizado en marzo.

Precisamente, durante marzo se alcanzó el récord absoluto de etapas de fractura en los once años de actividad de Vaca Muerta, en gran parte por la reactivación del segmento del petróleo a raíz de la mejora del precio internacional y por otro lado -como gran impulso- a partir de la mayor actividad derivada del Plan Gas Ar, el programa de subsidios a la producción de gas que lanzó el gobierno en diciembre.

Las 239 etapas registradas en abril, dan cuenta de que ese impulso récord continuaba hasta el inicio de los bloqueos de rutas y caminos que realizó el personal del sistema público de salud de Neuquén, ya que en realidad esa cantidad de punciones se logró tan solo en los primeros días del mes.

El bloqueo en cuestión comenzó el 7 de abril, fecha a partir de la cual se comenzaron a paralizar los sets de fractura de forma paulatina. Al décimo día de los bloqueos los seis sets de fractura que se encuentran en Vaca Muerta habían tenido que suspender todos sus trabajos, ya sea porque no se logró realizar las rotaciones de personal o -fundamentalmente- porque se agotaron los acopios de insumos clave como las arenas que quedaron varados en los piquetes.

Durante los cerca de 10 días de actividad que tuvo abril, las cinco empresas que realizaron fracturas en sus pozos fueron YPF con 86 etapas completadas; Tecpetrol con 53; Pan American Energy (PAE) con 46; Pluspetrol con 41; y Shell con 13.

De estas empresas tanto YPF, como Tecpetrol, Pluspetrol, y en menor medida PAE, estaban centradadas en realizar nuevos pozos de gas de cara a este invierno, cuyo freno ocasionado por los bloqueos de ruta derivará en poco tiempo en un incremento de las importaciones de gas.

De momento, las empresas trabajan para reactivar sus equipos de perforación y fractura, pero algunos de los pozos previstos ya no serán realizados o al menos no ahora, dado que apuntaban a generar más gas en el invierno al cual ya no llegarán.

Fucello explicó que los cortes de rutas generan impactos en lo que calificó como diversos anillos. “El anillo 1 es la operación, es lo primero que se para por falta de suministros y personal y es lo que se ve en este gráfico; El anillo 2 es por la imposibilidad de evacuar producción de plantas de tratamiento o refinerías que hace que en muchos casos se haya parado la producción, teniendo que cerrar pozos existentes”.

En el tercer anillo de impacto Fucello indicó que “como se paran las operaciones, también se dilata la puesta en marcha de los pozos que se estaban terminando, en un mes crucial para la llegada del frío. Y como los pozos son más productivos en su etapa inicial, no solo se para la producción, sino la mejor producción de esos pozos”.

El cuarto anillo de impacto implica para el referente que “no hay gas en invierno y hay que importar GNL a precios muchos más altos. La escasez crea un escenario que "alguien" tenga que decidir a quién se le corta y a quién no. El gas escasea en las comercializadoras, suben los precios del gas que va a industrias y termina impactando en los precios al consumidor”.

Pero además Fucello advirtió que “podría haber un anillo 5, que es por el daño reputacional y la recuperación de la industria. Las empresas internacionales evaluarán sus proyectos 2022 con un peso negativo el riesgo de Vaca Muerta en comparación con otros en otros países”.