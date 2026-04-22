Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este miércoles 22 de abril 2026.-

Dólar en abril 2026: en el inicio de la actividad financiera de este miércoles 22 de abril 2026, la City porteña muestra una dinámica de continuidad bajo el monitoreo del Banco Central (BCRA). Con el objetivo de mantener la previsibilidad en las cadenas de precios, la autoridad monetaria sostiene el ritmo de microdevaluaciones diarias.

En este contexto, el dólar oficial se posiciona como la referencia ineludible para el comercio exterior, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL operan con volúmenes estables, reflejando un equilibrio entre la oferta privada y la demanda de dolarización de carteras.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este miércoles 22 de abril 2026

En la apertura de este miércoles 22 de abril 2026, el dólar oficial cotizaba en Banco Nación:

$1.350 para la compra

$1.400 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este miércoles 22 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1340 1390 Banco Nación 1350 1400 Banco ICBC 1350 1405 Banco BBVA 1350 1400 Banco Supervielle 1358 1408 Banco Ciudad de Bs As 1340 1400 Banco Patagonia 1350 1400 Banco Hipotecario 1360 1400 Banco Santander 1350 1400 Banco Credicoop 1350 1400 Banco Macro 1340 1400 Banco Piano 1355 1410 Banco BPN 1340 1410

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 22 de abril 2026

El dólar oficial abre la rueda en el Banco Nación (BNA) a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta. Este ajuste de un peso respecto al cierre previo confirma la vigencia del esquema de flotación administrada.

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye las alícuotas impositivas para gastos en moneda extranjera, se ubica en los:

$1.820.

Este nivel del dólar oficial minorista sigue siendo el más alto del mercado, lo que desplaza gran parte de la demanda privada hacia los tipos de cambio bursátiles.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 22 de abril 2026

En el ámbito de las operaciones con activos líquidos, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.415.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.465.

La estabilidad del dólar MEP y del dólar CCL en el promedio de la semana sugiere un escenario de baja volatilidad, respaldado por la absorción de pesos en el mercado secundario.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: miércoles 22 de abril 2026

En el circuito informal, el dólar blue inicia la jornada de miércoles 22 de abril 2026 a:

$1.390para la compra.

$1.410 para la venta.

Al compararlo con el dólar oficial para la venta, la brecha cambiaria se sitúa por debajo del 1%, una paridad que desalienta las operaciones especulativas en el mercado «paralelo».

Al igual que el dólar MEP, el informal se beneficia de una macroeconomía que, según los últimos datos oficiales, busca consolidar el superávit comercial para fortalecer las reservas del BCRA.