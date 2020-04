Los jugadores de la Liga Argentina toman la palabra

"No hablé con nadie de la Asociación de Jugadores pero a los colegas que si lo hicieron les dijeron que nos quedemos tranquilos porque la idea es finalizarlo", indicó Franco sobre el futuro del certamen.

Veinticinco días pasaron desde que la Asociación de Clubes (AdC) resolvió interrumpir de manera indefinida todos los certámenes que están bajo su órbita, incluida la Liga Argentina. Mientras tanto, los jugadores continúan entrenando en sus respectivos hogares con la cabeza puesta en poder regresar a las canchas, una vez que la pandemia por coronavirus haya sido controlada.

Pedro Franco (Deportivo Viedma), Gustavo Maranguelllo (Del Progreso) y Martín Percaz (Atenas) dialogaron con Río Negro. Contaron como es su entrenamiento durante el aislamiento y coincidieron en que lo ideal sería poder finalizar la temporada 2019/20.

A pesar de la falta de certezas sobre lo que ocurrirá con el torneo los jugadores de los conjuntos regionales siguen las planes de entrenamiento y alimentarios que les envían desde sus clubes para no perder el nivel físico.

“Hay muchas versiones dando vueltas y ninguna es segura, yo creo que el torneo se va a terminar más adelante”. Expresó Martín Percaz, uno de los referentes de Atenas de Patagones.

“Lo seguimos al profe a través de una aplicación que nos hicieron descargar. Si bien son varios contratiempos que tenemos que ir pasando, hay que ponerle para pasar esta situación, otra cosa no podemos hacer”, explicó Franco, capitán del conjunto de la capital rionegrina.

Percaz, referente de los maragatos, aseguró que si bien los ejercicios les permiten no decaer desde lo físico, las prácticas desde sus hogares no les permiten mejorar aspectos tácticos o técnicos. “El ritmo que te da el entrenamiento y la competencia en el día a día es algo que no puede suplirse en casa”, indicó.

Maranguello, por su parte, agregó: “esto sirve para mantenernos en forma y que cuando todo vuelva a la normalidad poder estar de la mejor manera posible”.

Con respecto al futuro de la Liga, el capitán del elenco roquense fue claro y aseguró que todavía no se sabe que va a pasar pero que “lo más importante es la salud, hoy el básquet quedó en segundo plano”.

“Esta categoría no nos permite realizar otra tarea y solo debemos abocarnos a lo deportivo. Económicamente vivimos al día” Pedro Franco y la realidad de los jugadores de la Liga Argentina.

“Hay muchas versiones dando vueltas, yo creo que el torneo se va a terminar más adelante a pesar de que varios equipos cortaron a sus jugadores”, agregó Percaz.

Franco, en tanto, contó que está en contacto con los referentes de otros clubes vía Whatsapp donde hablan sobre el presente y futuro, tanto de la Liga como de los mismos jugadores.

“Después de hablar bastante llegamos a la conclusión que queremos terminar el torneo. En particular yo no charlé con nadie de la Asociación de Jugadores pero a los colegas que si lo hicieron les dijeron que nos quedemos tranquilos porque la idea es finalizarlo”, agregó el base del Depo.

Otra de las cuestiones a resolver por parte de los dirigentes y que concierne a los jugadores de la segunda categoría del básquet nacional es la situación de los contratos.

“La AdC y la AdJ tendrán que sentarse a dialogar y si el torneo se llega a dar por finalizado habrá que llegar a un arreglo". Indicó Gustavo Maranguello, jugador de Del Progreso.

“El tema salarios es muy delicado, esta categoría no nos permite realizar otra tarea y solo debemos abocarnos a lo deportivo. Económicamente vivimos al día”, indicó Pedro Franco.

Mientras que Maranguello expresó: “la AdC y la AdJ tendrán que sentarse a dialogar y si el torneo se llega a dar por finalizado habrá que llegar a un arreglo. Aún así, hay que entender que en esta situación salimos perjudicados todos, tanto los jugadores como los clubes”.