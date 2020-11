Los libros de Maradona

Ahora que Maradona definitivamente entró en el mito y la leyenda de los dioses olímpicos, conviene—me parece—repasar algunos títulos que buscaron comprender el “fenómeno Maradona” desde diferentes ángulos. Aquí vamos a intentar un breve repaso de algunos títulos dedicados al “Pelusa”.

"Empiezo este libro en La Habana. Por fin me decidí a contar todo. No sé, pero siempre me parece que quedan cosas por decir. ¡Qué raro! Con todo lo que ya dije, no estoy seguro de haber contado lo importante, lo más importante.". Así comienza el libro más exitoso sobre su figura, escrito por Daniel Arcucci luego de interminables entrevistas con el ídolo, “Yo soy el Diego” editado en el año 2000.

En el 2016 nuevamente la dupla Maradona y Arcucci, publican en editorial Destino, “México 86: Así ganamos la copa. Mi mundial, mi verdad”. En este libro, Diego repasa con su memoria prodigiosa todos los partidos de la selección, todo lo que sucedió en la cancha y fuera de ella. Quizás este último aspecto sea el más interesante de este libro, o el relato pormenorizado de lo que sentía, veía y ¡pensaba! mientras iba desparramando futbolistas ingleses.

Diego Barceló Larran es un economista y escritor argentino radicado hace dos décadas en España, donde publicó un libro muy interesante sobre “el Diez”, con este kilométrico título: “Gracias Maradona: La persona, el jugador, la leyenda. Reflexiones para entender al mito del fútbol mundial”. Los puntos de vista y las reflexiones del autor son muy interesantes y atractivos, por ejemplo, cuando explica desde otra perspectiva su vínculo con Nápoles , o cuando hipotetiza qué habría pasado si Maradona hubiese sido europeo, por ejmplo, francés. El libro se enriquece con la colaboración de figuras del fútbol y del periodismo como Bertoni, Gareca, Simón, Palermo, Pumpido, “Quique Wolff y otros.

El periodista inglés John Ludden ha escrito encomiables libros sobre fútbol, uno de ellos es “La aventura de Maradona en Europa: una década de gloria pasión y drama”. En ese texto Ludden repasa con exactitud y detalla hasta los mínimos vericuetos su ascenso a rey del fútbol y paralelamente el descenso a los infiernos de la cocaína.