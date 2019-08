Roca

Desde hace tiempo hemos retomado el compromiso de poner en marcha la Biblioteca Popular “Los niños primero” de Alta Barda, junto a vecinos del barrio, conformados en su comisión directiva.



Trabajamos en tener la documentación al día ante Personería Jurídica, reparar y acondicionar la bibliografía, el espacio físico, conectarnos con las instituciones del barrio y tratar de acercar a todos los vecinos, sin distinción. Pese a eso, no contamos con personal designado por la provincia.



La biblioteca en sus inicios tenía una bibliotecaria, dependiente de Cultura, quien pidió traslado. Desde entonces no se ha cubierto la vacante y la institución permanece cerrada. Los cargos que por traslado, renuncia o fallecimiento no se cubren, hacen que las bibliotecas permanezcan cerradas y muchas con un solo personal.



Las Bibliotecas Populares son organismos no gubernamentales, dirigidos por los vecinos. Hay una Ley Nacional que las protege: la Ley Sarmiento 419, de CONABIP- Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

A nivel Provincial la Ley 2.278 creó el Sistema Bibliotecario Provincial que asegura su funcionamiento y desarrollo a través de un fondo especial que respalda entre otras cosas la designación y sostenimiento del personal: tres personas por biblioteca, como mínimo. Además dispone subsidios, subvenciones, capacitación, entre otros instrumentos para optimizar su accionar. Sin embargo la Ley no se cumple.



En 2011 presentamos un mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia , que resultó favorable y que ordenó en 2012 cumplir con la ley 2278. Esto demuestra la razonabilidad de nuestro planteo. La sentencia no fue ejecutada porque se quiso dar tiempo al gobierno electo en 2011. No se cumplió y hoy no tenemos referentes, ni a quién dirigirnos para presentar nuestras demandas y preocupaciones, como así también, proyectos y sugerencias.



De allí es que se hace imperioso que se cubran los cargos faltantes en las bibliotecas. Esto afecta a la utilización de los servicios específicos y complementarios que empoderan a todos por igual; asegura el desarrollo cultural y educativo, promueve derechos y posibilita la igualdad de oportunidades.



Marta Marilef, licenciada en bibliotecología.

DNI 5.879.294