Los nuevos comercios exceptuados volvieron al ruedo en Neuquén

Con el inicio de la cuarentena administrada, que supone una flexibilización al aislamiento social y obligatorio que lleva ya un mes, hoy fue la reapertura en Neuquén de nuevas actividades comerciales, de servicios y productivas que no estaban exceptuadas.

"El movimiento no estuvo explotado pero vino gente. Se hizo con turnos previos", dijo Jonathan Forestier, dueño de una óptica sobre calle Combate de San Lorenzo,

A mitad de mañana las consultas estaban repartidas entre reparaciones y lentes rayados que se reemplazan con cristales nuevos. Desde el negocio, esperaban que para el final del día la proporción se incline más hacia los arreglos de los marcos.

Forestirer dijo que ya desde los días previos tenían muchas consultas de clientes por WhatsApp.

"No entra mucha gente. Se mantiene la distancia de un metro y medio. Los anteojos que la gente se prueba se desinfectan permanentemente con lavandina”, comentó el dueño del local sobre los recaudos en la atención.

También opinó que se demoró la habilitación de estos locales en el aislamiento. "Es grave para una persona que necesitaba anteojos y nos los tiene. No se consideró a esa gente. Es una necesidad básica. En otros lugares del mundo las ópticas estuvieron abiertas junto con las farmacias desde el primer momento de la cuarentena", expresó.

Otro de los rubros que se incorporó hoy fue la venta online de mercadería de comercios minoristas y su distribución solo por delivery.

Trabajadores de la indumentaria sostienen que el servicio a domicilio es uno de los sectores más complejos de implementar.

"Es difícil vender un pulover sin que el cliente lo vea, lo pruebe, y vea otro modelo. Pasa con cualquier otra prenda", comentó el encargado de un local de ropa sobre calle Sarmiento.

Amplió que puede resultar un poco más fácil solo en las más estandarizadas "como ropa interior o algún jeans"

Igualmente dijo que si bien hoy no hacen envíos a las casas, evalúan implementarlo a corto plazo. "Buscar alguien que haga el reparto es más fácil, pero vender de una manera que no es presencial no es tan simple", insistió.

Si bien son pocas, hay tiendas de ropa y de calzados que ya implementan el servicio de delivery. Es el caso de un negocio de calle Chaneton que tiene su vidriera de manera online.

Esto mismo se replicó en otras áreas. "A partir de hoy tenemos delivery. Hay clientes que ya conocen el producto o tejedoras de hace años. Se manda un catálogo y se sale a repartir" dijo una trabajadora de una tienda textil ubicada en Ortega y Gasset.

Algunos son viejos clientes y otros aprovechan su mayor tiempo libre para aprender y como una forma de terapia.

Otra de las novedades fue la habilitación de la atención médica y odontológica. Pero está última estuvo restringida debido a que los odontólogos de Neuquén aseguraron que aún no están dadas las condiciones para atender a todos los pacientes y pidieron que solo se solicite turno en casos de emergencia.

Las nuevas excepciones se completan con los locales de cobranza de impuestos y servicios, las oficinas de rentas (con sistemas de turnos y guardias mínimas) y laboratorios de análisis clínicos (con turno previo). Además, se sumaron la producción para la exportación (con autorización previa) y la de procesos industriales específicos.