La novela de la cuarentena: los pilotos de TC se pelean por una carrera virtual

Chapur picanteó por twitter.

Con los circuitos vacíos por el aislamiento obligatorio para enfrentar al coronavirus, los simuladores son los recursos más utilizados por los pilotos. El pasado domingo uno de los que se lució fue Agustín Canapino, quien ganó una prueba de TC y la primera del Endurance Championship. A la noche, varios de los más destacados de Argentina cumplieron otra, ganó Leonel Pernía y estalló la bronca, como en la pista.

Pernía peleó por la victoria con Canapino hasta que se tocaron y terminaron desparramados. El Tanito recuperó y volvió adelante, después de superar a Marcos Landa.

Pero luego estalló la polémica. En Twitter, Pernía indicó: “hermosa prueba se armó, muy profesional y con los mejores pilotos del país”. A ese mensaje, Chapur respondió destacando “felicitaciones Dino Filippa! Gran prueba ganaste!”.

Facu Nose porq pones esto sin comprobarlo . Yo de mi parte no tengo ninguna duda que gano @leonelpernia . Vino a mi casa y me cago a palos , va a los pedos , estas cosas no sirven para el automovilismo espero te retractes Facu. O que tengas pruebas para culpar así a un colega — Matias Frano (@tano_frano) March 30, 2020

Ante la insinuación de Chapur acerca de un supuesto reemplazante de Pernía para ganar esa prueba, el piloto del equipo oficial Renault comentó que “lo que están haciendo mis colegas es de mala persona. Y de algunos no me llama la atención. Por suerte tengo la tranquilidad de ser una persona de bien y con la verdad llegue siempre a todos lados”. Agregó que “espero se disculpen con este chico Dino Filippa que también lo metieron en esto. Son muy mala gente. Sépanlo”.

Pernía aseguró que lo llamó a Chapur para hablarle de frente. Después expresó que “es un cobarde sin códigos. Porque tiene mi celular para llamarme y sacarse cualquier duda. Lo lindo de esto es que va a saberse la verdad. Malas personas y peores deportistas eso es lo que son. Cada minuto que pasa estoy más caliente. La verdad se va a saber Chapur porque tengo 44 años y no entiendo mucho de lo moderno pero sí me enteré que hay una forma de comprobar el IP”, apuntó.

Pernía fue más allá y propuso un desafío. Otra cosa. “Después que se sepa la verdad quiero que Chapur y todos los que pusieron MG (favearon) su tuit vengan y me jueguen mano a mano en el simulador que supuestamente no manejé. Uno por uno en fila. Eso si, el que pierde dona el suyo. Y todo filmado para quedar como el pelotudo que sos”, afirmó el Tanito.

Lo unico q pido es q se sepa la verdad. Y que @FacuChapur pidas disculpas. Tuve a mi hijo transpirando mirando la carrera de su habitacion para no molestarme y aparecio festejando y nos abrazamos juntos. Si hay algo en esta vida q me pone muy mal son las injusticias. Abro hilo. — Leonel Pernia (@leonelpernia) March 30, 2020

Casi a la madrugada, apareció en las redes Filippa, destacado piloto de pruebas virtuales. Comentó que “esto surgió por la desconfianza de que Leo Pernía no pudiese andar bien como lo hicieron otros pilotos, la verdad que eso pasa por cuenta propia de cada uno. En el momento que me empezaron a meter me empecé a reír porque me causó gracia, estaba con mi equipo. Pero estaba participando de una prueba y veo que Chapur que es bastante cobarde y cagón, junto con Lucas Colombo Rusell , quienes no me vinieron a hablar como hizo Agustín Canapino, el que me demostró lo grande que es, yo le expliqué como había sido y todo terminó en esa charla”.

Seguro que cometí el error de decirlo sin tener la prueba! Me llego la información y la verdad q no pensé q fuese falsa! Y de la calentura lo dije! Ya se aclararan las cosas y pedirán disculpas los que tendrán que pedirlas !! — Facu Chapur (@FacuChapur) March 30, 2020

En la prueba que ganó Pernía, participaron los regionales José Manuel Urcera, quien terminó séptimo, Juan Cruz Benvenuti, (décimo) y Lautaro De La Iglesia.