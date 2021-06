Los puntos que Petroleros busca cambiar en la adenda de Vaca Muerta

La búsqueda del gremio de base por modificar la adenda de Vaca Muerta que se firmó en 2017 está avanzada y con las cámaras empresariales ya analizan cambios en núcleo de la actividad no convencional. Fracturas, equipos de torre, cementación, contratos, insumos y algunos otros puntos más son los principales temas que discuten entra las partes.

Desde el cierre del año pasado que Petroleros Privados modificar la adenda de Vaca Muerta, acordada con las empresas, gobierno provincial y nacional durante la administración de Mauricio Macri, pero la negociación paritaria -que ocupó buena parte del primer semestre- obligó a reordenar las prioridades.

“Estamos trabajando y avanzando bien, hay algunas –por empresas- que están duras y la armonización de los intereses dentro de las cámaras son dispares y entonces hay que armonizar esas opiniones para poder llegar a un punto de acuerdo”, precisó el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en diálogo con Energía On.

El miércoles pasado iba a realizarse un nuevo encuentro entre el gremio y las petroleras, pero se postergó para la semana que viene, porque sumaron a la mesa de diálogo al gremio de Petroleros Jerárquicos. “Tenemos que estar todas las partes más allá si hay algún sindicato que le da lo mismo la modificación, pero tiene que firmar también. Así que estamos a mitad de camino”, señaló Pereyra.

El principal punto que marcaron desde el gremio es la inclusión de 3 personas más en los equipos de fractura y una 1 persona más en los equipos de torre. “Se están batiendo los récords de fractura y perforación con la misma dotación original cuando se hacían 3 o 4 fracturas”, remarcó.

En números 3 son los operarios buscan incluir a los equipos de fractura y otro más a los equipos de torre.

También buscan ampliar la dotación de personal en las empresas de servicios especiales que hace cementación de pozos. Desde el gremio aseguran que estas firmas emplean las horas taxi a efectos de “ahorra plata” con las dotaciones y en lugar de sumar mayor personal, recargan a los que están en el campo.

“Los compañeros entran a trabajar y no saben si van a trabajar 10 horas corridas ó 30 horas corridas. Vuelven a la casa y no saben si los van a llamar de nuevo. Esto ya se había terminado, los compañeros deben tener un descanso no menor de 12 horas entre que termina una jornada y comienza otra”, demandó Pereyra.

Otro punto que se modificaría tiene que ver con los contratos a plazos fijos y es que según el gremio hay empresas que hace abuso de este recurso y emplean personal por 3 meses y lo renuevan durante todo el año. Si bien las empresas pueden pedir autorización al sindicato para hacer este tipo de contratos, se utilizan cuando las condiciones son por un trabajo específico.

Hay algunas empresas que están duras y la armonización de los intereses dentro de las cámaras son dispares”. Guillermo Pereyra, secretario general de Petroleros Privados.

Por otra parte, también buscan incorporar las plantas de arena a la adenda que no fueron consideradas en su momento. Vale recordar que en el arranque del año pasado por este tema el sindicato paró la planta de arena de YPF en Loma Campana. El reclamo fue que no se cumplían los contratos.

Dentro de los cambios que impuso la pandemia del coronavirus en los yacimientos fue la inclusión de mayor cantidad de personal médico y pasaron de ser alrededor de 50 a casi 300, acorde la información de gremio. Es por esto que desde el gremio buscan reglamentar la forma de trabajo.

“El sistema de sanidad hospitalario lo han trasladado a los yacimientos y nosotros estamos pidiendo que la gente tenga descanso. Acá los meten a los yacimientos los dejan 14 días las 24 horas a disposición y algunas no les pagan ni horas extra. Hay que reglamentar su forma de trabajo”, detalló Pereyra.

Hace aproximadamente un mes que se concretó la segunda visita por parte de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) a la provincia. En las dos oportunidades se visitaron yacimientos de Vaca Muerta con el objetivo de recorrer las operaciones en el campo.

Con la incertidumbre salarial ya solucionada hace varios meses, el gremio de base avanzará fuerte sobre la modificación de la adenda durante lo que resta del año. Hay buenas perspectivas y las empresas deberán definir sobre un tema que persigue sumar seguridad a las operaciones, pero que también se traducirá en un mayor incremento de costos.