Los que todavía no pueden abrir en Neuquén: el reclamo de la feria de artesanos

Neuquén reactivó casi toda su actividad comercial en base a su panorama epidemiológico positivo. De hecho, es una de las provincias incluidas en el decreto que estableció la fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio para los distritos que no tienen circulación comunitaria de coronavirus. Sin embargo, hay rubros que todavía no fueron habilitados, como el de los artesanos, que esta mañana montaron sus puestos para mostrar cómo cumplirían el protocolo sanitario.

Desde el viernes se iniciaron más actividades en la provincia, como los restaurantes y los gimnasios. Hay otros que no están habilitados, pero muestran reactivación. Un ejemplo son los hoteles, incluso entre los más importantes de la ciudad, que publicitan que están recibiendo a quienes quieran alojarse, o casas de tatuajes que realizan los trabajos de forma privada.

Estas "vueltas" de los rubros sin permiso deberán ser controladas tanto por cada Municipio como por Provincia, pero los feriantes explicaron que, desde un comienzo, han mantenido reuniones con los funcionarios para poder establecer protocolos que les permitan trabajar.

Si bien las ferias de comida podrían reactivarse este sábado o el próximo, los artesanos explicaron que aún no tienen novedades sobre las suyas. Uno de ellos, Gabriel Díaz, contó que esta mañana dispusieron sus puestos en base al protocolo sanitario que desarrollaron, para demostrar que los clientes no correrían riesgos

Díaz indicó que buscaban visibilizar su problemática, porque muchos artesanos no tienen otro tipo de ingreso y no han podido establecer medios digitales de comercialización. "Tenemos mucho espacio, hay menos puestos y la gente no se aglomera", resaltó.