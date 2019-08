Los semáforos complican el tránsito en Vaca Muerta

Por el rápido crecimiento de los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta el tránsito que circula por la principal ciudad petrolera de la Cuenca Neuquina se incrementó de manera exponencial.

Ante esta situación, y por un fuerte pedido por parte de los vecinos de Añelo, que se intensificó por la muerte de Adrián Solorza el junio pasado, el Municipio colocó semáforos sobre la Ruta Provincial 7.

Si bien se logró regular el tránsito en cierta medida, desde que se colocaron hace aproximadamente 25 días, los vehículos pesados vinculados a la industria hidrocarburífera se enfrenta a un cuello de botella que durante las horas pico demanda más de 30 minutos para atravesar apenas tres kilómetros.

“Creemos que la operación requiere de un tránsito más fluido, sabemos que hoy estamos entorpeciendo en parte el desarrollo normal que necesita la operación, pero también necesitamos seguridad para que los habitantes puedan tener acceso a los servicios que hoy están enmarcados del otro lado de la ruta”, explicó el actual presidente del Concejo Deliberante de Añelo y próximo intendente, Milton Morales.

En números 2000 son los vehículos que circulan por la Ruta 7 en Añelo durante las horas pico. La mayoría están vinculados a la industria.

Los vehículos que transitan por la zona caliente de los no convencionales son principalmente camiones, camionetas y colectivos. Durante las horas pico más de 2.000 los utilizan la Ruta 7 para llegar no solo al parque industrial sino también a las principales áreas de gas y petróleo. La demora no afecta a la producción, pero sí genera problemas en la logística de las operadoras.

“En 2017 empezamos a ver la cantidad de tráfico que teníamos y que nos generaba un caos. La ruta nos divide la ciudad en dos y vimos que cada vez se hacía más difícil la comunicación entre los dos sectores de Añelo”, indicó Morales.

En números 30 aproximadamente es el tiempo que demanda circular los casi tres kilómetros de la Ruta 7 que atraviesan Añelo durante las horas pico.

Además precisó que los semáforos los adquirió la Municipalidad en 2017 con fondos que llegan al Concejo Deliberante a través de un acuerdo con YPF. Pero su colocación se atrasó principalmente por las obras de repavimentación.

“Realmente eran más que necesarios para poder mantener la comunicación entre las dos zonas de la localidad al menos hasta que se avance con las colectoras”, expresó.

Actualmente hay un proyecto con el estudio del impacto ambiental aprobado para hacer una colectora por la meseta y desviar todo el tránsito pesado sin necesidad de entrar a la ciudad, sin embargo, aún no tiene los fondos asegurados.

Las inversiones comprometidas para los próximos años en Vaca Muerta son un claro indicio de que el tránsito seguirá incrementándose y más temprano que tarde la nueva ruta deberá estar lista para atender la creciente demanda.