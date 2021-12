Los sindicatos van divididos a las elecciones del ISSN en Neuquén

Los sindicatos de Neuquén ya presentaron sus listas para consejeros del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) que se elegirán el año que viene. Los trabajadores se presentan divididos, con un espacio liderado por el oficialismo de ATE y otro referenciado con el sindicato docente ATEN. Uno de los puntos que dividen es cómo resolver el déficit de la caja jubilatoria.

El consejo de administración del ISSN resolvió que las elecciones a consejeros serán el 17 de marzo del año próximo. El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, pisó el acelerador. Ya en el plenario de auxiliares de servicio que resolvió pedir paritarias de Educación, también hubo una resolución a favor de hacer una fuerte campaña. Consideró que los plazos son cortos, pero llamó a sus afiliados a «recuperar» el Instituto.

«El gobierno y los supuestos consejeros de las/los trabajadores, realizan el llamado a elecciones de ISSN a escondidas y espaldas de las/los trabajadores«, denunció el dirigente, cuyo caballo de batalla en estas elecciones será la reforma de la ley 611. En 2018, el sindicato presentó un proyecto que busca crear un fondo de garantía para las jubilaciones con regalías hidrocarburíferas.

Con esta premisa, Quintriqueo encabezó una marcha que culminó con la presentación de la lista «Primero Instituto», que contó con unos siete mil avales. Se detalló que las candidaturas a consejeros titulares son ocupadas por César Sagredo del EPAS, Soraya Abraham del Municipio y Noelia Arranz que es trabajadora docente. Entre los nombres de los suplentes resaltó el de Carlos Roselli, actual dirigente de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp). Por lo afiliados pasivos se presentan Baltazar «Chato» Álvarez y Stella Romero.

«Durante seis años esperamos que los consejeros y consejeras, votados por los trabajadores hagan algo con la situación que atraviesa nuestro ISSN, las cosas no solo no mejoraros sino que empeoraron y no hay propuestas de los consejeros que digan que van a hacer», acusó Quintriqueo.

Desde el sector que actualmente tiene consejeros en el Instituto hubo respuesta con la presentación de una lista que entre sus premisas puntualizó: «En defensa de la ley 611. En defensa de nuestra obra social!».

La «Lista Gremial» se manifestó en contra de la reforma de la ley 611. (Gentileza Prensa ATEN).

Las candidaturas de «Lista Gremial» para consejeros titulares son ocupadas por Ángel Zalazar, trabajador docente que repetiría el cargo, Marcelo Bages de parte de los trabajadores legislativos y Julio Barra de los estatales. Por lo pasivos irán Susana Delarriva, dirigente de ATEN, y Luis Panetta, presidente del centro de jubilados de ATE.

Además del déficit, que según el proyecto de presupuesto será de $9.619 millones en el 2022, el ISSN atraviesa graves reclamos sobre las prestaciones, puntualmente con las especialidades. Este año, la mayoría de los traumatólogos se retiraron del Colegio Médico, formaron su propia asociación y emprendieron nuevos acuerdos con otras obras sociales, menos con la estatal.

Las elecciones serán el 17 de marzo, de 9 a 18. Desde el ISSN se informó que los afiliados activos habilitados para votar son 79.180 y los pasivos un total de 25.410.