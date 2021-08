«Los talibanes ganaron», dijo el presidente de Afganistán, que huyó de Kabul

El presidente afgano, Ashraf Ghani, dijo que hoy huyó de Afganistán para "evitar un baño de sangre", cuando los talibanes entraron en la capital, poniendo fin a una ofensiva relámpago.

"Los talibanes ganaron" y "ahora son responsables del honor, de la posesión y de la autopreservación de su país", admite Ghani en un mensaje de Facebook, que son las primeras declaraciones de él que se conocen, reportó la agencia AFP.

El ahora exmandatario no informó cuál será su país de destino, pero sí afirmó que teme que temía que "innumerables patriotas habrían sido martirizados y Kabul destruida" si él se quedaba.

Decenas de combatientes talibanes tomaron el control del palacio presidencial clamando "victoria", según imágenes difundidas la noche del domingo por la televisión afgana.



"Nuestro país ha sido liberado y los muyahidines son victoriosos en Afganistán", dijo un militante al canal de noticias Al Jazeera desde el palacio, tomando poco después de que el presidente Ashraf Ghani huyera al extranjero.

Con la salida del gobierno de Ghani y la reinstalación de los talibanes en el poder, el fin del experimento occidental de convertir a Afganistán en una democracia parece cada vez más lejano.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk