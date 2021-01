Los test que subestima Neuquén "se pueden implementar en cualquier hospital"

Dicen los expertos que la base del control de la pandemia son los testeos. En Neuquén se utilizan cuatro tipos, sólo dos de ellos son concluyentes por si solos: el PCR y el Neokit. Sin embargo, por decisión del gobierno provincial estos últimos se implementaron sólo en el hospital Castro Rendón. Sus creadores y promotores asegura que es un test simple y sensible que se puede utilizar "en cualquier hospital". Desde el gobierno provincial no hay respuestas de por qué no se implementan en toda la provincia.

San Martín de los Andes y Villa La Angostura consiguieron que el instituo Malbran les donara a cada localidad 1.500 Neokits, pero también les regalaron la herramienta necesaria para procesar las muestras. Además, los implementadores de los test que cuentan con el aval de la Anmat están dispuestos a dar las capacitaciones necesarias. Sin embargo, el gobierno provincial no habilita su uso por fuera del Castro Rendón.

En diálogo con Vos a Diario, Sergio Pallotto, farmacéutico y director técnico de Neokit, explicó que se trata de "un método que detecta directamente al virus" con muy alta sensibilidad y que "se puede hacer sobre muestra de hisopado de nariz, de boca y de saliva".

Además precisó que "la mayor parte del país lo está usando" y que él mimso es quien brinda las capacitaciones. "Capacité más de 50 hospitales en todo el país", aseguró.

Respecto de las razones por las cuales Neuquén no lo autoriza por fuera del hospital más grande de la región, el farmacéutico sostuvo que "a veces son decisiones que tiene que tomar el ministerio de Salud de la provincia, hay provincias que actúan más rápido y otras que les cuesta más decidirse".

En este mismo sentido, señaló que "el secreto" del Neokit "es poder agregar más hospitales en todas las provincias, para que los resultados puedan tenerse más rápido, para que la gente no tenga que esperar, para que no haya solo un hospital y que no de abasto".

"No se que pasa con el resto de los hospitales en Neuquén, yo siempre estoy dispuesto con todas las provincias", se sinceró.

Si bien gobierno de Neuquén no dio, aún, respuestas sobre la decisión de no utilizar los test que les fueron donados a las ciudades cordilleranas, Río Negro pudo saber que al interior del gobierno, hay versiones que cuestionan la calidad de los resultados que arrojan los Neokits. Aunque tales versiones fueron desmentidas por las propias bioquímicas del Castro Rendón al asegurar que la experiencia con los Neokits fue muy buena.

"Es una reacción sencilla pero que necesita tener muchos cuidados", advirtió al respecto Palloto. Sin embargo, insitió en que con capacitaciones es un test que puede aplicarse en cualquier hospital. "Te podría nombrar un montón de provincias que lo utilizan y hospitales chiquitos que no tienen otra forma de diagnosticar", contó.

Además, agregó que "para las ciudades chicas es muy importante cuando ellos empiezan a diagnosticar y tener sus propios resultados. Para la ciudad no te diría que es un festejo, pero si un alivio de saber que se van a testear y van a tener el resultado en el día o a lo sumo al otro día". Es que, según señaló el profesional, se pueden procesar hasta 50 muestras en tres horas con sólo dos personas operando los equipos.

"Es importante la capacitación presencial para evitar los riesgos. Los hospitales que tienen áreas de biología molecular ya lo conocen todo esto, pero realmente hospitales que tengan área de biología molecular son un 5% en el país, el resto de los hospitales necesitan una capacitación y desde el Neokit estamos abiertos a ayudar en todo lo que se pueda", recalcó el director técnico de los test desarrollados en Argentina y que son capaces de detectar coronavirus en personas con síntomas pero también en asintomáticas..

Y puntualizó que "los falsos negativos ocurren cuando la persona no espera el tiempo suficiente para que la carga sea detectable", pero que eso sucede con cualquier tipo de testeo. Por eso recomendó que la persona que haya tenido un contacto estrecho espere cuatro días antes de someterse a cualquier tipo de test molecular.

"El Neokit es sensible para resultados tanto positivos como negativos, no es necesario con los negativos hacer un nuevo testeo. Estamos hablando de un método que sirve para dar resultado seguro", resumió Palloto sobre los test que admiten muestras por hisopado nasofaríngeo o a través de saliva.