Reclaman que se usen test de coronavirus que fueron donados a la Angostura

Una concejala del PRO, Marta Cicconi, reclamó que se utilicen los test de coronavirus que fueron donados a Villa la Angostura. Indicó que su bloque gestionó la donación y el Municipio ploteó un tráiler, pero el operativo no se puso en marcha.

Diario Andino informó que las reuniones entre el intendente Fabián Stefani, concejales, "referentes locales", Conicet, el hospital Muñiz y el Instituto Malbrán comenzaron en septiembre. También indicó que, en octubre, el Concejo Deliberante envió una comunicación solicitando el uso de los neokit al gobernador, Omar Gutiérrez, y al intendente, quien envió la solicitud de la donación de las pruebas.

Finalmente, continuó el medio local, el Malbrán donó 1500 test, por un valor aproximado de más de 2 millones de pesos, a la cooperadora del hospital y dos termobloques para realizar los análisis.

Sin embargo, según Cicconi, aún no se utilizan. "A la fecha cuando ya tendría que estar implementado lo único que he encontrado es el rechazo y negativa de la Ministra de Salud y la no colaboración del Sr Gobernador”, aseguró en una carta dirigida al Deliberante.

La concejala explicó que el plan de ejecución fue diseñado por ella, que es farmacéutica y doctora en química y "revisado por el Dr. Figueroa del Instituto Malbrán”. Del tráiler, solo faltaba acondicionarlo por dentro y capacitar al personal.

“Los test no viajarían 500 km y los resultados están en una hora y media. El plan era aplicarlo en asintomáticos, casos centinela, personas que están en contacto con muchas personas como policía, bomberos, turismo. Se detectan los asintomáticos, se aíslan y se manda al hospital para que haga el seguimiento”, detalló.

Cicconi dijo que le consultó a Stefani por qué no se puso en marcha el operativo y que este se comprometió a averiguar qué sucedía. La concejala advirtió que, sino, pedirá que los test sean enviados a otra localidad: "es una cuestión ética, sino se usa aquí, que lo aprovechen otros".