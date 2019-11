Los trabajadores de la construcción paralizan la calle Mitre

Los trabajadores abocados a la obra de la calle Mitre paralizaron las actividades esta mañana y aguardan el pago de la última quincena por parte de la empresa contratista. Se trata de 52 empleados.

"La medida es por falta de pago. Ya hubo otros atrasos pero vencidos los plazos, se ha abonado. La gente no puede estar a la espera constantemente", resumió Nicanor Spinoza, secretario general de la Uocra Bariloche, al tiempo que recalcó que los trabajadores no volverán a sus puestos de trabajo hasta no percibir el pago ya que "el plazo se venció ayer".

Los trabajadores aguardan en el obrador. Foto: Alfredo Leiva

Recordó que además, la próxima semana, habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia ya que "las liquidacioes se están realizando en forma incorrecta". "No les están pagando las horas extras. Estaban trabajando 10 horas y ahora, trabajan 9 horas", dijo.

La obra que abarca 600 metros tenía un plazo de 18 meses y debía estar finalizada en junio del 2017. Ya lleva 44 meses.