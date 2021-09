Lucas Villanueva y una movida solidaria entre "patones".

"Gente patona del básquet, estaría necesitando zapatillas, numero 52. Es para un chico de bajos recursos que no puede conseguir, si alguien tiene me hago cargo del envio", escribió hace unos días Lucas Villanueva, jugador de Independiente, en su Twitter y las respuestas con ayuda no tardaron en llegar. El basquetbolista le contó hoy a En eso estamos de RN Radio 89.3 la historia y también habló sobre las dificultades que suelen tener algunos chicos en conseguir un calzado apropiado. Escuchá la nota:

