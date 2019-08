Lucio Redivo: “Tengo claro cuál es mi rol en el equipo”

El actual plantel de la selección Argentina de básquet se encuentra en medio de un recambio generacional liderado por el inoxidable Luis Scola.

Varios jugadores tendrán en China su primera participación en un Mundial. Entre ellos Lucio Redivo.

El escolta de 24 años, que supo brillar en Bahía Basket, juega hace dos años en España. En un puesto con mucha competencia logró meterse entre los doce convocados por el entrenador Sergio Hernández.

Redivo se hizo un hueco dentro de la gira previa al Mundial y dialogó con “Río Negro” sobre los objetivos del equipo en China y sus metas personales.

P- ¿Cómo llegan al Mundial y qué objetivos se ponen?

R- Llegamos bien, de la mejor manera, con muchas expectativas. Intentamos seguir mejorando en los amistosos, queremos llegar lo más arriba posible.

P- ¿Cómo analizás los rivales que tienen en la fase de grupos?

R- Creo que todos los rivales son difíciles, en un Mundial no te podés relajar con ninguno. Van a ser todas finales, hay que estar concentrados y jugar cada partido como si fuera el último. Prácticamente no hay margen de error. Tenemos buenas chances de pasar pero no va a ser fácil.

P- ¿Qué importancia le dan a la medalla dorada en los Panamericanos?

R- Nos sirvió mucho. Es un envión anímico muy grande, hacía mucho que Argentina no lo ganaba. Es un impulso para hacer un buen Mundial.

P- ¿Europa te ayudó a crecer como jugador?

R- Me ayuda un montón estar en Europa. Aprendí mucho, se juega distinto a lo que estaba acostumbrado. Me sirvió para agregar facetas, corregir cosas y mantener otras que ya traía. He mejorado en muchas cuestiones, aún quedan muchísimas.

P- ¿En qué aspectos creés que podés aportarle al equipo?

R- Tengo claro cuál es mi rol. Si me toca estar 10, 15 minutos o 20 segundos ya sé lo que quiere Sergio (Hernández) y lo que precisa el equipo. Tratar de ser intenso, de aportar energía cuando me toque estar en cancha, buscar mis tiros, tomar buenas decisiones y cansar al rival. Espero poder lograrlo.

P- ¿Qué te genera tener como compañero a Luis Scola?

R- Es increíble estar con Luifa, lo disfruto mucho. Trato de mirarlo y aprender de él, todos los días te deja una enseñanza. Haberlo visto de chico en la selección y ahora ser compañero, con todo lo que representa, es un placer y un orgullo para mí. Quiero exprimirlo al máximo, es un líder tanto dentro como fuera de la cancha.

La Selección y sus últimos tres amistosos

Argentina ya se encuentra en Japón donde mañana, desde las 7, se enfrentará a la selección local dirigida por Julio Lamas. El equipo de Sergio Hernández viene de una gira por Francia en la que le ganó a Montenegro y perdió con Brasil y el dueño de casa.

Después del partido con los nipones el plantel viajará hacia China. Allí se medirán con España el lunes 26 y con Rusia, rival del Mundial, el martes 27.

El debut en el Mundial será el 31 de agosto contra Corea del Sur. El 2 de septiembre enfrentará a Nigeria y el 4 a Rusia. Los dos primeros pasan a octavos.