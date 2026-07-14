Neuquén: todas las puertas de la ciudad se abren para jugar en vacaciones

Las vacaciones de invierno ya se sienten en Neuquén con una agenda cargada de actividades gratuitas que buscarán convertir a la ciudad en un gran escenario de encuentro y disfrute. Desde hasta el 25 de julio, vecinos y visitantes podrán participar de propuestas culturales, recreativas y educativas que se desarrollarán en museos, salas de arte, centros culturales y distintos barrios de la capital. Las entradas son gratuitas y la oportunidad de conocer a esta ciudad y a los referentes de su cultura también.

La programación, organizada por la Municipalidad de Neuquén a través de la Secretaría de Jefatura de Gabinete, reunirá ciclos de cine, espectáculos teatrales, talleres artísticos, muestras, actividades ambientales y espacios pensados para compartir en familia.

«Armamos una agenda espectacular con cine, talleres, muestras y un montón de experiencias creativas en distintos puntos de la ciudad», destacó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, al presentar el cronograma.

Uno de los espacios con mayor actividad será el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, donde durante las dos semanas de receso habrá funciones del ciclo Cine Mundo Infantil, proyecciones de cine chino para chicos, talleres de encuadernación para toda la familia, propuestas inspiradas en la obra de Joan Miró y actividades especialmente pensadas para abuelos y nietos. El cierre llegará con una jornada de cuentacuentos.

La Sala de Arte Emilio Saraco también ofrecerá talleres vinculados a la muestra textil «Minga ropa vieja. Refugio en lo grupal», con actividades para adolescentes y propuestas participativas para niños de diferentes edades, que incluirán bordado, juegos con texturas y construcción de refugios.

En tanto, el Museo Paraje Confluencia invitará a recorrer la historia de la ciudad mediante la actividad interactiva «Construcción colectiva: Línea del tiempo de Neuquén», una propuesta que repasará los principales hitos del crecimiento urbano.

El teatro también tendrá su espacio dentro de la programación. El Auditorio Municipal Confluencia Viva presentará la obra de títeres «La Lobería, aventuras en el mar», destinada a niños mayores de cinco años.

Actividades en los barrios

La agenda no quedará concentrada en el punto neural de la ciudad. El Centro Cultural del Oeste será uno de los principales polos de actividades con talleres gratuitos de creación de títeres, serigrafía, graffiti y arte urbano, intervención textil e iniciación musical en hip hop. Además, en conjunto con Tecpetrol, se ofrecerá funciones de cine familiar con las películas Lightyear y Elio.

Por su parte, la comisión vecinal Gregorio Álvarez será sede de una Expo Cultural con talleres y exposiciones abiertas a toda la comunidad. La propuesta también incorporará actividades vinculadas al ambiente en el edificio CIFEP I. Allí se desarrollarán talleres de elaboración de lápices ecológicos, juegos recreativos, iniciativas sobre siembra y alimentación y un espacio denominado «Entre mates y semillas», que permitirá recorrer la huerta demostrativa local.

El gran cierre de las vacaciones será el sábado 25 de julio en el Centro Cultural del Oeste con espectáculos infantiles, música, batallas de rap de Patagonia Freestyle y talleres simultáneos de fanzines, graffiti, serigrafía, hip hop y reciclado de prendas.

Pasqualini señaló que el objetivo es descentralizar las propuestas y generar espacios de encuentro entre distintas generaciones. «Queremos que tanto las familias de Neuquén como quienes nos visitan salgan a recorrer la ciudad y disfruten de todo lo que tiene para ofrecer», sostuvo. Toda la programación, horarios e inscripciones puede consultarse en el sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén.