Fuerte compra de dólares del Banco Central: U$S 532 millones

El Banco Central compró este martes U$S 532 millones, la segunda mayor adquisición desde la salida del cepo cambiario. Una abundante oferta de divisas y la liquidación de una obligación negociable (no se reveló la empresa) fueron los motivos que le permitieron adquirir esa suma, según señalaron a este medio fuentes de la autoridad monetaria.

Fuerte compra de dólares del Banco Central

De esta forma, las reservas brutas treparon a U$S 48.687 millones, mientras que las netas superaron levemente los U$S 7.000 millones.

En este contexto, se produjo una significativa baja de la cotización de la divisa. En la pizarra del Banco Nación, el precio oficial descendió a $ 1.445 para la compra y $ 1.495 para la venta. Como resulta lógico, el mayorista acompañó para cerrar en $ 1.462 y $ 1.471 para ambas cotizaciones. El precio para los ahorristas minoristas culminó en $ 1.500 y el “blue” se ubicó en $ 1.520.

En tanto, el MEP finalizó en $ 1.507 y el Contado con Liquidación en $ 1.557. En el mercado de bonos, la tendencia aún no se confirma y el riesgo país subió a 408 puntos. Las acciones del MERVAL descendieron 0,2%

Programa a prueba

Luego de esta positiva jornada, el Gobierno nacional pone a prueba este miércoles el programa financiero, diseñado con el objetivo de garantizar el pago de la deuda, controlar el dólar y mantener la estabilidad macroeconómica en pos de sustentar la reelección de Javier Milei.

Lo hará a través de la colocación de un bono en dólares en el mercado local con el que busca al menos U$S 2.000 millones, monto que se aplicará al pago de vencimientos durante la segunda parte del año.

Al mismo tiempo que se esté disputando la semifinal del Mundial, la Secretaría de Finanzas definirá las condiciones de la primera licitación del AO29, el tercer título con legislación local a suscribir con dólares que el Gobierno ofrece en 2026.

La emisión de este instrumento forma parte del plan que diagramó el Ministerio de Economía para juntar los dólares necesarios para los pagos de deuda hasta el fin del mandato de Milei.

El AO29 tiene las mismas características que sus predecesores, el AO27 y el AO28. En todos los casos se lanzó una emisión de U$S 2.000 millones, con un rendimiento de 6% anual e intereses pagaderos todos los meses.

En el caso del AO27 –cuyo pago de capital se encuadra dentro del actual período de gobierno de Milei–, se negoció a una tasa del orden de 5%. En cambio, el AO28 –cuya amortización de capital es durante el posterior mandato presidencial– se negoció a una tasa algo superior al 8%.

Con estos antecedentes se espera que la tasa del AO29 se encuadre dentro de los parámetros del AO28. Pero la clave estará en el nivel de ofertas que el mercado financiero esté dispuesto a poner sobre la mesa por un instrumento cuya amortización total será dos años después del próximo recambio en la Casa Rosada.

A diferencia de lo que sucedió con sus predecesores, la primera licitación no tendrá monto máximo.

Hasta ahora, la Secretaría de Finanzas se había inclinado por licitaciones de entre U$S 150 y U$S 250 millones en la subasta primaria, con un añadido de U$S 150 millones para la segunda vuelta que se realiza al día siguiente.

En ese caso, la primera licitación del AO29 no tiene un tope de suscripción. De esta forma, Caputo apuesta a captar parte de los fondos que en las últimas horas se pagaron por bonos Globales y Bonares.

“Muchos inversores están dispuestos a reinvertir lo que cobran y por eso dejamos la apertura sin tope”, había explicado el jefe del Palacio de Hacienda al presentar el programa financiero.

Una alta oferta de dólares y una tasa de interés en línea con lo esperado, o incluso menor, será una señal concreta y directa de que el mercado financiero confía en el plan oficial.

Junto a esta licitación, también habrá una subasta de instrumentos en pesos para refinanciar vencimientos por $ 3 billones.

Es una de las colocaciones menos exigentes para la Secretaría de Finanzas, que además tiene más de $ 7 billones en su cuenta en el Banco Central.

De allí que también será importante la señal que envíe el Gobierno sobre si decide hacerse de más pesos para fortalecer su posición frente a futuros vencimientos o si opta por “largar pesos”. Esta última ofrece la opción positiva de una baja de la tasa de interés y de mayor liquidez en la economía contra el riesgo de azuzar la tasa de inflación.

Los bonos que ofreció la Secretaría de Finanzas apuntan a extender los plazos de vencimiento.

Corresponsalía Buenos Aires